SNCF : les billets de train à 1 euro roulent encore le week-end au mois d'octobre en Occitanie

La prochaine opération aura lieu le week-end des samedi 7 et dimanche 8 octobre.



Déjà près d'un an que la région Occitanie a mis en place des billets de train à 1 euro durant les week-ends. Depuis, plus de 786 000 billets à 1€ ont été achetés par les voyageurs, soit une fréquentation des trains régionaux liO multipliée par 2 lors des week-ends à 1€, fait savoir la Région. Ce mois de septembre, ce sont 130 000 voyageurs qui ont été recensés sur les voies ferrées régionale, un record de fréquentation.

Du coup, les billets de train à 1€ rempilent pour le 1er week-end d’octobre, les samedi 7 et dimanche 8 octobre. Comme les fois précédentes, ces billets sont disponibles en ligne et dans les gares de la région.

Ces billets de trains régionaux sont proposés sur l’ensemble des lignes et même un peu au-delà (jusqu’à Avignon, Tarascon-sur-Rhône, Agen, Pau et Brive) et sont valables pour tous.

Ils seront disponibles depuis le 27 septembre, via le site internet « liO Train », aux guichets des gares d’Occitanie (hors bornes automatiques) ainsi que dans les agences de voyage SNCF agréées.