Concerts, festivals, vide-greniers, spectacles : du 29 septembre au 1er octobre, un week-end d'animations en Aveyron

Fêtes votives, concerts, vide-greniers, animations en tout genre... Faites vos choix dans les réjouissances proposées ce week-end.

Vendredi 29 septembre

Albres (Les).

- Fête votive ; loto, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Baraqueville.

- Concert baroque, à 20 h 30 à l’église de Vors.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois). Loft Courants d’art.

Coussergues.

- Concours de belote, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Montrozier.

- Foire aux livres, de 16 h à 18 h aux abords de la médiathèque de Gages.

Olemps.

- Fête ; soirée théâtrale avec Les Comédiens au Chariot, à 20 h 30 à la salle 777.

Onet-le-Château.

- Festival Rire Onet - Spectacle avec l’humoriste Frédérick Sigrist, à La Baleine.

Samedi 30 septembre

Albres (Les).

- Fête votive ; 14h, concours de pétanque ; 19h, repas dansant.

Balsac.

- Soirée dansante animée par le groupe «No Réso» et DJ Oel Sampler, à 21 h à la salle des fêtes.

Campagnac.

- Soirée animée par le groupe «Les Contres Temps», à 21 h à la salle d’animation.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois). Loft Courants d’art.

Decazeville.

- Marche de l’Espoir : randonnées (deux circuits proposés) départ devant la mairie à 9 h; repas au Laminoir.

Fouillade (La).

- Soirée théâtrale avec la troupe Les Clampins du Lagast, à 20h30 à la salle des fêtes d’Arcanhac.

Goutrens.

- Soirée théâtrale avec les élèves de l’atelier de théâtre de Corinne Andrieu, à 17 h à la salle des fêtes.

Laissac.

- Marche Rose organisée par l’HVAR, à 19 h 30 départ de la place de l’Eglise.

Montpeyroux.

- Quine de l’école de la Vitarelle, à 20 h 30 à la salle des fêtes de St-Rémy de Montpeyroux.

Naucelle.

- Soirée choucroute animée par une disco, à 20 h à la salle des fêtes.

Olemps.

- Fête ; 14h, 3e trail des ballades ; 20h, repas suivi du concert animé par France et ses danseuses.

Onet-le-Château.

- Les festa’Lités ; concert avec le groupe argentin Che Sudaka suivi du groupe Electrogène, à 22 h, à L’Athyrium.

Privezac.

- Apéro-concert avec le groupe «Duo la P’Tite Sophie», à 19 h à la salle des fêtes.

Rodez.

- Les Festa’Lités : animations, stands, olympiades, à 10 h 30 au Haras.

- Soirée chansons d’hier et d’aujourd’ui avec Clara et Ulysse, à 20 h 30 à la Menuiserie.

Rullac-Saint-Cirq.

- Soirée gratounade, à 20 h 30 à la salle des fêtes.

Saint-Geniez-d’Olt.

- Soirée théâtrale, à 21 h à la salle de l’Eveil cinéma.

Sébazac-Concourès.

- «Festi bike zac», à la salle de la Doline.

Sébrazac.

- Fête de la St-Michel à Verrières; 19h, apéro-concert avec le groupe «Les Mal Barrés».

Sévérac-le-Château.

- Finale du championnat de France de chiens de troupeaux, dès 8 h à Villeplaine.

Villefranche-de-Rouergue.

- Exposition «Chrysalides» de Lionnel Sabatté, à l’espace d’art contemporain.

Dimanche 1er octobre

Albres (Les).

- Fête votive ; 8h, déjeuner tripes/ tête de veau ; jeux gonflables.

Alrance.

- Marche, repas au profit du Téléthon. à 9 h, départ de la salle des fêtes.

Capdenac-Gare.

- Expositions de Pierre Reverdy (poète) et de René Rigal (sculpteur sur bois). Loft Courants d’art.

Clairvaux-d’Aveyron.

- Vide-greniers, de 10 h à 17 h à la maison de retraite.

Entraygues-sur-Truyère.

- Quine de l’ADMR, à 14 h à la salle multiculturelle.

Laissac.

- Quine gourmand, à 14 h 30 au centre administratif.

Luc.

- Quine de la maison de retraite Ste-Anne, à 14 h 30 à la salle des fêtes.

Montbazens.

- Quine des ainés, à 14 h 30 à la salle de spectacle.

Olemps.

- Fête ; 7h, déjeuner salé/sucré; 9h, vide-greniers; 14h, concours de pétanque; 15h, thé dansant animé par Benjamin Malric.

Rodelle.

- Vide-greniers et déjeuner aux tripous, à 8 h à la Maison du Causse à Bezonnes.

Saint-Christophe-Vallon.

- Thé dansant animé par Didier Malvezin, à 16 h à la salle des fêtes.

Salvetat-Peyralès (La).

- Marche gourmande pour Octobre rose, à 9 h départ de la salle des fêtes.

Sébazac-Concourès.

- «Festi bike zac» à la salle de la Doline.

Sévérac-le-Château.

- Finale du championnat de France de chiens de troupeaux, dès 8 h à Villeplaine.

Villefranche-de-Rouergue.

- Exposition «Chrysalides» de Lionnel Sabatté à l’espace d’art contemporain.