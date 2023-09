Coupe du monde de rugby : rencontre capitale pour le destin du groupe de la France, ce vendredi

La France est au repos en cette quatrième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2023. Mais les Bleus auront un œil plus qu'avisé sur la rencontre de ce vendredi 29 septembre...

Pas de XV de France au programme pour cette quatrième journée de la phase de groupes du Mondial de rugby. Après Uruguay - Namibie (36-26), les deux autres concurrents des Bleus s'affrontent ce vendredi 29 septembre 2023. Un match que les troupes de Fabien Galthié suivront avec la plus grande attention...

Les Blacks face à l'Italie

Aussi fou que cela puisse paraître, cette phrase est véridique : les Néo-Zélandais peuvent être éliminés de la phase de groupes de la Coupe du monde. Battus par les Bleus (27-13) avant de facilement disposer de la Namibie (71-3), les All Blacks comptent cinq points en deux matchs. Ce vendredi soir, ils affrontent l'Italie, auteure d'un 10/10 avec ses deux succès bonifiés face aux Uruguayens et aux Namibiens.

La donne est simple : si l'Italie bat la Nouvelle-Zélande, elle composterait son ticket pour les quarts... et éliminerait les Blacks dès la phase de poules ! Ce qui n'est évidemment jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du monde. En même temps, un succès italien qualifierait donc automatiquement le XV de France pour les quarts : les Néo-Zélandais ne pourraient plus combler leur retard sur les Bleus et les Italiens.

Les Italiens condamnés à un (immense) exploit

Mais pour réaliser pareille performance, les Transalpins vont devoir boucler un immense exploit. Les Italiens ne sont jamais parvenus à battre les partenaires d'Aaron Smith, grands favoris de cette confrontation. Et généralement, les Blacks ne font pas dans la demi-mesure, vainqueurs des derniers duels 47-9 en 2021, 66-3 en 2018 et 68-10 en 2016

Où et quand suivre le match ?

Ce Nouvelle-Zélande - Italie sera lancé dès 21 heures, ce vendredi 29 septembre 2023. Retransmis sur TF1, le match aura lieu en direct du Parc OL de Lyon.