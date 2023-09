Des petits crustacés similaires à des puces d'eau pour dépolluer les eaux

(ETX Daily Up) - Des scientifiques anglais de l'université de Birmingham ont peut-être une solution efficace, écologique, peu coûteuse et déployable à grande échelle pour nettoyer les eaux polluées. La clé ? Des crustacés, similaires à des puces d'eau, capables d'absorber des résidus de produits chimiques.

"Une biotechnologie peu coûteuse, à faible teneur en carbone et adaptable pour l'élimination des polluants chimiques persistants". Voici la promesse faite par une équipe de chercheurs de l'université de Birmingham en Angleterre. Et pour la réaliser, leur ingrédient secret répond au nom de "daphnies", des petits crustacés surnommées "puces d’eau" en raison de leur taille microscopique. Dotées d'une carapace translucide, les daphnies vivent majoritairement dans les eaux douces stagnantes, comme les lacs et les étangs. Et si elles intéressent autant les scientifiques, c'est parce que certaines d'entre elles possèderaient le pouvoir de nettoyer les eaux polluées par les résidus chimiques (pesticides, médicaments, produits industriels, etc).

"Les technologies de pointe pour la réduction des polluants chimiques persistants dans les eaux usées imposent généralement des coûts opérationnels et énergétiques élevés et génèrent potentiellement des sous-produits toxiques (par exemple, le bromate issu de l'ozonation)", soulignent les chercheurs à l'origine de ces travaux. Le pouvoir absorbant de ces puces d'eau a été testé sur quatre souches de daphnies. Les crustacés ont été immergés dans de l'eau contenant quatre polluants chimiques : le diclofénac (médicament), l'atrazine (pesticide), l'arsenic, et le sulfonate de perfluorooctane (SPFO), substance chimique industrielle utilisée pour imperméabilisant pour le textile et le papier. "À l'échelle du laboratoire, l'efficacité d'élimination est de 90% pour le diclofénac, de 60% pour l'arsenic, de 59% pour l'atrazine et de 50% pour les SPFO", précise l'étude. Une fois absorbés par les daphnies, les résidus chimiques n'ont pas été rejetés dans l'eau, notamment l'arsenic.

À la lumière de ces résultats, les scientifiques en déduisent que la faculté des daphnies à nettoyer les eaux polluées représente "un processus potentiellement révolutionnaire pour l'élimination durable des polluants chimiques persistants, tels que les produits pharmaceutiques, les pesticides, les produits chimiques industriels et les métaux lourds". "La technologie basée sur les daphnies présente des avantages techniques et évite un traitement supplémentaire pour produire une eau appropriée à la réutilisation, par exemple pour l'irrigation, les applications industrielles et l'utilisation domestique, telle que la chasse d'eau des toilettes", ajoutent les chercheurs.