Espalion. Frank et J. Monnet

Mercredi dernier a eu lieu la réception des travaux et l’inauguration des travaux de rénovation énergétique aux écoles maternelle Anne-Frank et élémentaire Jean-Monnet.

Éric Picard, maire, Pierre Plagnard et Francine Druon adjoints, Christine Vernerey conseillère municipale, Sébastien Septfonds responsable des services techniques, René Puech architecte et le personnel des écoles étaient présents.

Le projet de rénovation énergétique concernait l’isolation extérieure et intérieure des classes et bâtiments, l’isolation des toits, la menuiserie extérieure double vitrage isolant, ainsi que le passage en Led, l’isolation acoustique avec de la laine de verre, la pose d’économiseurs d’eau sur les robinets. Ces travaux ont été suivis par Francine Druon et René Puech. Ils se sont déroulés normalement et dans les délais. Le montant s’élève à 700 000 € HT, avec une aide de l’État, du Conseil départemental et de la Région.

À cela va s’ajouter le branchement sur le réseau chaleur bois qui concerne, les deux écoles, le collège Denayrouze, le centre Francis-Poulenc, et l’hôpital pour 80 %.

Cette filière bois Massif central va générer 30 à 40 % d’économie sur le chauffage. Une réflexion est même engagée pour des extensions de ce réseau, par exemple pour la Maison des services.

Confort

Le maire remercie les enseignants, le personnel, et les agents des services techniques qui ont joué le jeu, et ont effectué le nettoyage et le déménagement. Ces travaux entraînent incontestablement une amélioration du confort des usagers, personnels et enfants, qui se traduit au niveau de l’éclairage, de l’acoustique, du chauffage et de ce coup de jeune qui rendent le quotidien plus agréable.

Les travaux

Le maître d’œuvre était René Puech, architecte DPLG, le coordonnateur ZDFC. La menuiserie extérieure aluminium a été réalisée par la SARL Rouergue alu, l’isolation intérieure par la SARL Belet isolation, l’électricité par la SARL Maxime Julien, l’isolation extérieure par la SAS Meynadier façades.

Enfin, différents travaux ont été effectués par le personnel des services techniques de la mairie.