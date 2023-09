Quésaco : le "greatwashing", cette pratique qui fait du bien-être au travail un argument marketing

(ETX Daily Up) - Offrir à leurs employés une bonne qualité de vie professionnelle est devenu la priorité de nombreuses entreprises. Il en va de leur performance économique mais aussi de leur capacité à attirer les meilleurs candidats au recrutement. C’est pourquoi des sociétés s’adonnent au "greatwashing" pour pallier la pénurie de talents.

Le "greatwashing" a été théorisé, pour la première fois, en 2019 par Jean-Christophe Vuattoux et Tarik Chakor dans un article publié sur le site The Conversation. Il se réfère au fait que certains employeurs considèrent davantage la qualité de vie au travail comme un argument marketing qu’un véritable axe d’amélioration. Ils concentrent leurs efforts sur des solutions rapides et peu (ou moins) chères plutôt que de prendre les mesures nécessaires pour réellement accroître le bien-être de leurs équipes.

Concrètement, les sociétés adeptes de "greatwashing" se targuent souvent d’avoir des certifications et des labels RH qui prouvent qu’elles veillent au bonheur de leurs salariés. Elles se dotent de "chief happiness officers" ("responsables du bonheur", en français) et chouchoutent leur personnel en organisant des tournois sportifs, des cours de yoga, des ateliers de sophrologie et des séminaires dans des bar à jeux. Mais, en interne, la réalité est tout autre. Les salariés se plaignent d’une surcharge de travail, d’un manque de reconnaissance et d’autonomie ou encore de relations conflictuelles avec leur supérieur hiérarchique. En d’autres termes, ils sont tout sauf épanouis professionnellement. Une partie de baby-foot entre deux réunions ou un apéro entre collègues, aux frais du grand patron, ne suffiront pas à remédier à la situation.

Une technique trompeuse et contre-productive

C’est là tout le problème du "greatwashing". Il met l’accent sur le paraître au lieu du bien-être. La notion de qualité de vie au travail devient un élément de communication pour attirer des profils convoités sur le marché de l’emploi, et non un impératif. En cela, le "greatwashing" s’inscrit dans le sillage du "greenwashing", cette méthode de marketing qui donne une image trompeuse de l’engagement écologique et environnemental d’une organisation.

Or, en France, les employeurs sont tenus par la loi de tout mettre en œuvre pour préserver la santé physique et mentale de leurs salariés. Cependant, peu d’entre eux semblent prendre les mesures nécessaires pour respecter cette obligation légale. Seuls 31% des actifs de l’Hexagone pensent que leur entreprise privilégie le bien-être des employés aux profits, selon un sondage Forrester Consulting/Indeed mené auprès de 1508 salariés. Ils sont légèrement plus nombreux à être convaincus que leurs supérieurs se soucient de la façon dont ils se sentent au travail (39%).En plus d’être fallacieux, le "greatwashing" peut s’avérer contre-productif. Les nouveaux embauchés risquent de tomber de haut quand ils se rendent compte que l’entreprise qui vient de les embaucher ne correspond pas à leurs attentes. Cette déception peut les pousser à démissionner du poste qu’ils occupent depuis peu et, donc, à grossir les rangs des "job hoppers". Ce raté a également de lourdes conséquences financières : on estime que le recrutement et l'"onboarding" d’un nouveau collaborateur coûte entre 7.500 et 28.000 dollars (entre 7.085 et 26.450 euros) par tête. Mieux vaut donc s’assurer que cet argent ne soit pas investi pour rien.

Mais ce n’est pas le seul problème du "greatwashing". Quand les entreprises se vantent publiquement de tout faire pour veiller au bien-être de leurs équipes, elles créent une injonction au bonheur. Elles font également peser la responsabilité de l’épanouissement professionnel sur les épaules des seuls employés, et non sur celles de leur hiérarchie. Ainsi, les salariés malheureux le sont de leur propre fait. Cette logique contribue à invisibiliser les souffrances réelles de certains salariés et à les isoler encore plus. De quoi les pousser à prendre encore plus leurs distances avec la société qui les embauche.