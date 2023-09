Vikalpa – L’Alter-Native : une nouvelle association voit le jour à Bozouls

La rentrée est là, et la commune de Bozouls accueille une nouvelle association à but non lucratif, Vikalpa – L’Alter-Native. Cette association se consacre à la promotion de méthodes et pratiques alternatives et naturelles dans le domaine du bien-être. Les cours collectifs de qi gong & méditation ont débuté et sont proposés chaque mercredi de 17 h 45 à 19 h 15, ainsi qu’un nouveau créneau le vendredi de 12 h 15 à 13 h 45. Ces cours se tiennent dans la grande salle au premier étage du Centre Social de Bozouls. Des week-ends de stages mensuels et des ateliers seront également programmés prochainement.

Le nom de l’association, Vikalpa, est un terme sanskrit qui peut être traduit par "alternative ou option", mais aussi par "variation, combinaison, variété ou diversité". Ce nom reflète la mission de l’association : sensibiliser, promouvoir, faire découvrir et conseiller sur des méthodes et pratiques alternatives et naturelles thérapeutiques dans les domaines de la prévention de la santé et du bien-être physique, psychique et émotionnel.

Les fondateurs, Éva Benouaich et Érick Angles, apportent une riche expérience à cette initiative. Éva Benouaich, passionnée de voyages et par la découverte de l’autre, a passé la majeure partie de sa carrière professionnelle au sein d’associations sociales et solidaires internationales.

Érick Angles, après une carrière dans la finance et dans l’informatique aux États-Unis, s’est reconverti en thérapeute à la suite de deux graves accidents. L’association propose des événements ponctuels, des cours collectifs, des stages à thèmes ainsi que des accompagnements individuels sur rendez-vous.

Ces activités sont ouvertes à tout public, y compris les enfants et les adolescents.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Éva Benouaich au 06 61 12 05 82 ou Érick Angles au 06 24 55 73 69.

Vous pouvez également envoyer un courriel à vikalpa.lalternative@gmail.com.