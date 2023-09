Conseil municipal de Rodez : une collaboration très coûteuse en énergie

Outre ces débats, plusieurs projets ont été concrétisés ou annoncés, à l’occasion de ce conseil municipal. Notons par exemple l’implantation future de trois caméras de surveillance, boulevard Paul-Ramadier, rue du Prat-Mouly et avenue Louis-Lacombe. Notons ensuite l’élargissement de la durée d’extinction de l’éclairage public de 21 h 30 à 6 h, pour les zones d’activité de Bel-Air, la Gineste et les Moutiers. Jusque-là, ces quartiers étaient plongés dans le noir de 23 h à 5 h. La calandreta devient propriétaire de ses locaux. La Ville de Rodez a acté la vente des locaux à 150 000 €, un tarif volontairement revu à la baisse afin de « valoriser la langue occitane et maintenir un certain maillage des écoles », justifie le deuxième adjoint Christophe Lauras. Enfin, si les travaux du Carrefour contact du boulevard du 122e RI sont en « stand-by », tout comme son parking, c’est pour des raisons judiciaires. La durée de la procédure bloquant le bon déroulement des événements.