Football : objectif cinquième tour de la Coupe de France pour le club des sept Aveyronnais

Sept clubs aveyronnais disputent le 4e tour de la Coupe de France, ce samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre. Tous à domicile, sauf Rignac en voyage dimanche dans le Lot.

Les premiers maillots siglés aux noms des sponsors de Dame Coupe sont déjà acquis pour les différents participants ayant réussi la performance de se hisser jusqu’à ce fameux 4e tour, synonyme de récompense. Reste à prolonger le plaisir et pourquoi pas écrire l’histoire pour les Aveyronnais.

Onet, Capdenac-Figeac et Saint-Affrique ouvrent le week-end

Onet (N3), Capdenac-Figeac (R2) et Saint-Affrique (R3) ouvrent le bal, samedi 30 septembre à 18 heures, en recevant respectivement Muret (R1), Colomiers (N3) et Revel (R1). Pour les Castonétois, il sera question de faire respecter la hiérarchie et de se racheter après la défaite à domicile face à Argelès en championnat (0-2). Tandis que l’entente aveyronno-lotoise et les Sud Aveyronnais tenteront de réaliser un exploit en surmontant les deux divisions d’écart avec leurs adversaires du soir. Les gars de Comtal emmenés par Guillaume Laneau, à 19 heures, ont, eux, l’avantage du terrain et les cartes en main pour venir à bout d’un pensionnaire de leur poule : Garonne-Gascogne. Une opposition entre le leader et son dauphin.

Saint-Laurent-La Canourgue clôturera la soirée à partir de 20 heures pour le premier 4e tour de son histoire. À la frontière entre l’Aveyron et la Lozère, les locaux pensionnaires de D2 vont tout faire pour pousser un peu plus loin l’histoire avec la coupe. Pour cela, ils devront sortir vainqueur de leur duel avec Cambounet (D1, Tarn).

Dimanche 1er octobre, le stade des Prades à Aguessac (D1) va vibrer devant une grosse affiche. Selim Bourdif, l’entraîneur-joueur des violets, et ses coéquipiers reçoivent les Toulousains de Rodéo (R1). Qui sait ce qui peut se passer sur les bords du Tarn ?

Le dernier représentant, et le seul donc à évoluer à l’extérieur, sera l’entente Montbazens-Rignac (R3) qui, sur le papier, a sûrement hérité d’un tirage très abordable en tirant Mercues dans le Lot. Une équipe de D2 départemental. Mais attention, le tirage ne sera bon qu’en cas de victoire pour chacun. Avec l’ambition d’être au tirage du 5e tour.