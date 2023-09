Druelle Balsac. Nouvelle matinée découverte du kobudo à Balsac

Récemment était organisée une nouvelle initiation au kobudo à la salle de Balsac. Kobudo signifie "art martial ancien" et regroupe les arts martiaux pratiqués avec des armes. Deux courants principaux sont à distinguer : celui des arts martiaux pratiqués sur la plus grande île du Japon (Honshu), et les arts martiaux issus de l’archipel d’Okinawa.

Celui pratiqué au club est le kobudo d’Okinawa qui, au lieu d’utiliser des armes issues de la guerre (sabre, lance, arc), utilise, lui, des outils du quotidien, bâton, rame, fléau à riz, faucilles, transformés en armes d’autodéfense. Il a été développé par les paysans puis enrichi par les nobles d’Okinawa sous les influences de la Chine et de toute l’Asie de Sud-est.

Toute la matinée, une dizaine de participants se sont familiarisés avec cet art martial. Un apéritif convivial concluait cette matinée. Inscriptions au 0 678 088 307 ou par mail : bo.kobudo@gmail.com.

Âge minimum, 12 ans.