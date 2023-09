Luc-la-Primaube. Randonnées pédestres et belote avec Générations Mouvement

Les aînés ruraux dont la nouvelle appellation est Générations Mouvement, se retrouvent régulièrement le lundi après-midi dans l’une des salles des fêtes relevant du territoire du secteur 13. Un calendrier est préétabli afin de leur proposer des activités pour oublier les soucis quotidiens et garder la forme. Après s’être retrouvés à Sainte-Juliette pour l’ouverture de la saison 2023-2024, ils étaient accueillis lundi dernier à l’espace Saint-Exupéry à La Primaube par le club de L’Âge d’Or de Luc-la-Primaube, présidé par Christian Nespoulous. Le soleil étant au rendez-vous malgré des températures fraîches, ils furent 56, bâtons en mains, à participer aux deux randonnées proposées dans la campagne environnante, l’une de 8 km et l’autre de 6 km pendant que 26 tapaient le carton autour du tapis vert. En fin d’après-midi, tous les participants ont été invités à partager un goûter avec boissons et fouace. Prochains rendez-vous à Olemps le 2 octobre, à Druelle le 9 octobre et à Sainte-Radegonde le 16 octobre.