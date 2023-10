Football : après deux mois de compétition, des hauts, des bas et des promesses pour Rodez

Voilà deux mois que les trois coups signant l’ouverture du championnat ont été donnés. Deux mois qui ont permis à Rodez d’être 6e ! Et ce, malgré sa défaite, samedi soir, à Auxerre (3-1). Après avoir quasiment joué un quart des journées, le Raf est au-dessus de ses standards dans bon nombre de domaines, et en deçà dans d’autres. Premier bilan.

Du mal loin de ses bases…

Cinq matches à l’extérieur, une seule victoire. Le déplacement sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, samedi, a confirmé une tendance. Rodez a encore des difficultés à s’exporter. En effet, mis à part le succès à Dunkerque le 23 septembre (1-2), les sang et or ont toutes les peines du monde à repartir en Aveyron avec des points. C’était le cas à Laval (1-0) et à Auxerre(3-1). Et dans une moindre mesure sur les pelouses d’Ajaccio (1-1) et de Pau (2-2). Une fragilité qui s’explique avant tout par une défense bien moins costaude loin de ses bases. Pour preuve, huit des douze buts que les protégés de Didier Santini ont encaissés jusqu’alors l’ont été en dehors de Paul-Lignon.

…Moins à la maison

Heureusement que la courbe s’inverse rue Vieussens ! Avec trois victoires, et pas des moindres face à Saint-Etienne (2-1), à Angers (4-1) et à Troyes (2-1), pour une seule défaite contre Valenciennes (0-1), huit buts marqués et seulement quatre encaissés, le bilan est quasiment parfait. Quand on se souvient qu’il avait fallu attendre le 30 décembre, la saison dernière, pour voir un succès à Paul-Lignon…

Résultats honorables face aux relégués de Ligue 1

La défaite dans l’Yonne, samedi, ne doit pas tout remettre en question. C’est d’ailleurs la seule que comptera le Raf contre une formation reléguée de Ligue 1 sur la phase aller, ayant déjà rencontré les quatre. Pour un bilan de deux victoires (Angers et Troyes), un nul (Ajaccio) et donc un revers. Intéressant.

En avance sur le plan comptable

Quatorze points. Neuf journées. Depuis sa montée en Ligue 2, en 2019, jamais Rodez n’avait été aussi bien. Et ce ne sont pas les neuf points à pareille période la saison dernière qui vont contredire ce constat. Pas plus que les quinze rencontres qui lui avaient été nécessaires pour compter au moins autant d’unités dans sa besace, d’ailleurs.

Un jeu bien plus agréable…

"Tactiquement, on est arrivé à prendre le dessus et à les empêcher de jouer comme ils le voulaient." Ces mots, prononcés par Didier Santini mardi dernier, après le succès des siens contre Troyes, résument parfaitement le début de saison sang et or. Hormis à Auxerre, où les locaux étaient simplement plus forts, et peut-être à Laval, actuel leader surprise, le Raf a presque toujours réussi à poser des soucis à ses adversaires grâce à son jeu. Avec plus ou moins de réussite. Toujours en 3-5-2, l’équipe a gagné en créativité avec un élément comme Waniss Taïbi, en profondeur avec Andreas Hountondji, ou encore en sérénité avec Giovanni Haag… Et c’est franchement plus agréable à regarder que la saison passée.

…Qui débouche sur des tirs

Ce n’est pas pour rien qu’il est la deuxième meilleure attaque ex æquo du championnat (14 buts) ! Disons que c’est mathématique. Plus tu tentes, plus tu réussis. Avec 13,67 frappes par match, soit le troisième meilleur total de L2 derrière Auxerre et Bordeaux, le Raf se veut être résolument tourné vers l’offensive cette saison. Et ça paye.

Toujours pas de clean sheet

C’est le point noir. Si Rodez marque beaucoup, il encaisse aussi beaucoup. Et à chaque match. Il est le seul à ne pas encore pouvoir se targuer d’avoir réalisé un clean sheet dans l’antichambre de l’élite. Ceci étant d’autant plus problématique que parmi ses douze buts concédés, bon nombre l’ont été sur de grossières erreurs, souvent dues à un laxisme de la défense. Comme sur les deux premiers buts à Auxerre, consécutifs à des touches…

Des premières mi-temps pas vraiment au niveau

"Dans les premières minutes, on n’y était pas du tout. C’était le néant complet dans l’engagement. En seconde période, cela a été différent." Combien de fois cette phrase de Didier Santini, après Angers, va-t-elle encore être adaptée aux prestations ruthénoises ? Mené 2-0 à la pause à Pau, 1-0 après deux minutes contre Angers, pareil à l’heure des citrons, samedi… Pour continuer d’exister cette saison, Rodez va vite devoir apprendre à soigner ses entrées en matière.