Rugby : avalanche de blessés à Decazeville pour le déplacement ce dimanche à Belvès

Le Sporting se déplace sur la pelouse de Belvès, dimanche 1er octobre à 15 h 30 à l'occasion de la 3e journée de Fédérale 2, avec des ambitions, mais sans bon nombre de ses joueurs phares, blessés…

Une véritable hécatombe. "Je crois qu’on a été marabouté", en rigole, presque, le manager général, Jérôme Accorsi. Sur 65 joueurs, pas moins de 26 sont blessés après la victoire sur Clermont-Cournon (34-17), dimanche 24 septembre… Ainsi, les entraîneurs, en accord avec les présidents, ont été contraints d’annoncer le forfait de l’équipe réserve pour ce déplacement à Belvès. Jérôme Accorsi raconte : " C’était très difficile de faire deux équipes compétitives. Nous n’avons pas envie d’envoyer de très jeunes joueurs à l’abattoir pour se blesser encore plus. Ce forfait en B n’est pas inquiétant, car par la suite, nous avons quinze jours de repos et je peux affirmer aujourd’hui que nous allons rentrer une dizaine de joueurs pour Bourges, le 15 octobre. Nous avons pris le parti de jouer sur ce repos."

Une composition à repenser

Et la formation d’Anthony Julian, Tim Bowker et Étienne Rous pâtit elle aussi de cette situation d’autant que plusieurs éléments ont également été touchés dimanche dernier. À commencer en première ligne avec Gabriel Grasset, blessé à l’épaule, et Yoan Heuillet, dont le genou inquiète beaucoup le staff. C’est donc l’ancien Joël Landès qui va s’y coller et prendre place sur le banc comme remplaçant. Mais la liste ne s’arrête pas là. Boris Lac, sorti prématurément il y a une semaine, souffre des adducteurs, le demi de mêlée Maxime Monbroussous se remet d’un choc au genou et le centre Romain Barascud est absent pour des raisons personnelles. Sans oublier la suspension, pour deux matches encore, du talonneur Mathieu Nigou…

Malgré tous ces coups durs, Anthony Julian n’apparaît pas abattu. "Les blessures font partie du sport. Nous sommes, évidemment, diminués, mais pas prêts à lâcher un match pour autant. Même à Belvès." Mais cela reste une situation loin d’être idéale, car si toutes les formations de la poule ont un excellent niveau, les Dordognots de Belvès sont des joueurs qui ont une fort belle réputation sur leur pelouse. Dense devant, relativement à l’aise au large, c’est une équipe qui peut faire partie du haut du panier cette saison.

Un vrai test sur le plan mental

Il est clair que le Sporting ne se déplace pas avec son équipe type, mais lorsque l’on regarde de plus près les noms couchés sur la feuille de match, le XV de départ a tout de même des atouts pour prétendre à quelque chose à Belvès. Le capitaine Loïc Rouquette va compenser l’absence de Boris Lac en numéro 8, Quentin Labarthe sera aligné pour la première fois au poste de troisième ligne aile et Sergio Kasper signe sa première titularisation à l’ouverture. Pour le reste, rien que du traditionnel, avec une ligne de trois-quart qui monte en puissance et un attelage pour le moins solide avec Quentin Fiches et Clément Foulquier.

La donne ne s’annonce pas des plus simples pour aller défier Belvès. Mais c’est dans ce genre de rencontre que l’on va voir si Decazeville a vraiment le mental de ses ambitions !