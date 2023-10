Coupe du monde de rugby : classements, derniers matchs, le point après quatre journées de groupes

La phase de groupes de la Coupe du monde de rugby a bouclé quatre de ses cinq journées ! Avant le dernier jet, point d'étape sur les classements.

La Coupe du monde de rugby avance à petit pas. Sa phase de groupes avec : quatre des cinq journées ont désormais été disputées. Qui a son destin en mains ? Qui est éliminé ? On fait le point.

Qui est officiellement qualifié ?

Après quatre journées, le Mondial de rugby ne compte, pour l'instant que... deux qualifiés ! Pour rappel, seuls les deux premiers compostent leur ticket pour la suite de la compétition. Pour l'heure, le pays de Galles (groupe C) et l'Angleterre (groupe D) sont d'ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale.

Qui peut composter son billet pour les quarts ?

Dans la poule A, celle des Bleus, trois points séparent la France, en tête, des Néo-Zélandais et Italiens, 2e et 3e. Les trois nations comptent trois matchs, en sachant que les hommes de Fabien Galthié croisent le fer avec les Transalpins, vendredi 6 octobre. Tout reste donc à faire !

Dans le groupe B, l'Afrique du Sud, en tête, compte 15 points et a disputé tous ses matchs. L'Irlande (2e, 14 points) et l'Ecosse (3e, 10 points) s'affrontent lors de la dernière journée et peuvent, selon le résultat, passer devant les Springboks. Là aussi, le suspense est entier !

Dans le groupe C, l'Australie, qui a disputé tous ses matchs, est 2e avec 11 points. Mais elle doit attendre la rencontre entre les Fidjiens et les Portugais. Si les premiers s'imposent, les Wallabies seraient alors éliminés dès la phase de groupes. Ce qui serait inédit !

Enfin, dans le groupe D, Argentins et Japonais se retrouvent dans un duel pour la deuxième place. Le vainqueur accompagnera l'Angleterre en quarts de finale de la compétition.

Qui est officiellement éliminé ?

Dans l'autre sens, de nombreuses équipes savent déjà qu'elles ne poursuivront pas l'aventure en France. C'est le cas de l'Uruguay et de la Namibie dans le groupe A, des Tonga et de la Roumanie dans le groupe B, de la Géorgie et du Portugal dans le groupe C, et enfin des Samoa et du Chili dans le groupe D.

Les classements après quatre journées

Quatre journées et 320 minutes de jeu plus tard, voici le classement de chaque groupe, dans cette Coupe du monde de rugby en France.

Groupe A

1. France, 13 points, 3 matchs

2. Nouvelle-Zélande, 10 points, 3 matchs

3. Italie, 10 points, 3 matchs,

4. Uruguay, 5 points, 3 matchs

5. Namibie, 0 point, 4 matchs

Groupe B

1. Afrique du Sud, 15 points, 4 matchs

2. Irlande, 14 points, 3 matchs

3. Ecosse, 10 points, 3 matchs

4. Tonga, 0 point, 3 matchs

5. Roumanie, 0 point, 3 matchs

Groupe C

1. Pays de Galles, 14 points, 3 matchs

2. Australie, 11 points, 4 matchs

3. Fidji, 10 points, 3 matchs

4. Géorgie, 3 points, 3 matchs

5. Portugal, 2 points, 3 matchs

Groupe D

1. Angleterre, 14 points, 3 matchs

2. Argentine, 9 points, 3 matchs

3. Japon, 9 points, 3 matchs

4. Samoa, 6 points, 3 matchs

5. Chili, 0 point, 4 matchs

Quel est le programme de la dernière journée ?

La cinquième et dernière journée de la phase de groupes de cette Coupe du monde de rugby ne démarrera pas mercredi, mais jeudi ! Cap sur le 5 octobre avec la Nouvelle-Zélande, avant la France le lendemain.

Jeudi 5 octobre :

Nouvelle-Zélande - Uruguay, à 21 heures (TF1, Lyon)

Vendredi 6 octobre :

France - Italie, à 21 heures (TF1, Lyon)

Samedi 7 octobre :

Pays de Galles - Géorgie, à 15 heures (France 2, Nantes)

Angleterre - Samoa, à 17 heures 45 (France 2, Lille)

Irlande - Ecosse, à 21 heures (TF1, Saint-Denis)

Dimanche 8 octobre :