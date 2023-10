Coubisou. Jessie et Kofi ont dit oui pour la vie

"De l’amour, de la joie, du bonheur, sans doute quelques larmes aussi et une touche de folie…" C’est par cet agréable message que Jessie Batut et Kofi Sikayena Ampomah avaient donné rendez-vous pour leur mariage, célébré dernièrement, en l’église de Coubisou.

Entourés de leurs familles et amis, Jessie Batut, de Vieillescazes à Coubisou, et Kofi Sikayena Ampomah, du Ghana, ont uni leurs destinées en présence de leurs témoins et du regard attendri de leur petit garçon, Noa. C’est le Père Jean-Luc Barrié qui officiait la messe de mariage. Une cérémonie, émouvante et rehaussée de la chorale, qui se poursuivait par le sacrement du baptême de Noa.

A la sortie de l’église, c’est sous une pluie de pétales que les jeunes mariés étaient accueillis avant de prendre le chemin pour le village de vacances "Aux Portes des Monts d’Aubrac", à Espalion, pour continuer la fête autour d’un cocktail et du repas de noces. Les réjouissances se poursuivaient jusqu’au petit matin. Nous adressons tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés qui vivent à Barcelone en Espagne, nos meilleurs souhaits à Noa, nos compliments aux parents Isabelle et Alain Batut domiciliés à Vieillescazes de Coubisou, Faustina Akua Amponsah au Ghana, et aux grands-mères Marcelle Batut à Espalion et Simone Féral à Saint-Côme-d’Olt.