Le Laguiole AOP s’offre une soirée de gala

Le syndicat de défense et de promotion du Laguiole AOP et la coopérative "Jeune Montagne", ont accueilli les représentants du Conseil national des appellations d’origine laitières (CNAOL), jeudi, au gymnase municipal pour une soirée gourmande. Celle-ci commença par un apéritif, accompagné des spécialités culinaires de l’Aveyron, les convives se régalent de farçous, de charcuterie et d’aligot.

Yves Soulhol, directeur de la coopérative et vice président du syndicat explique : "Chaque année, le CNAOL organise son assemblée générale sur un territoire, nous avions postulé il y a deux ans et avons été choisis. Nous en sommes très heureux. Tous les produits suivent un cahier des charges du lait à la transformation, c’est un honneur ce soir de partager le savoir faire laguiolais et de rendre hommage à André Valadier, fondateur de la Coopérative il y a 60 ans."

Les fourmes de Laguiole décourées par la crémière Fabienne Célard, qui a composée plusieurs plateau de fromage tous AOP ou IGP : "J’ai sculptée le symbole de Laguiole un beau taureau, sur lequel j’ai déposée soit du paprika, soit de la cendre, un plateau minéral et végétal donnant sens à l’esprit de l’Aubrac", dit-elle. Le dîner préparé par la cheffe Noémie Honiat, a réuni 300 convives qui se sont régalées, sans parler de la dégustation du plateau de fromage géant des 51 AOP.

La soirée se poursuivit avec le spectacle "Veici Ven", racontant l’histoire insolite d’une éleveuse, conçu à partir de récits de professionnels, une soirée conviviale qui enchanta nos visiteurs.