Luc-la-Primaube. Les locaux de Buro-club inaugurés

Buro club, un acteur majeur dans le domaine de la location d’espace de travail a marqué une étape importante de son histoire avec l’inauguration de ses locaux situés à La Primaube.

L’événement a été célébré en présence de 200 invités, dont le maire Jean-Philippe Sadoul ainsi que des partenaires et des clients. Les nouveaux locaux, qui couvrent une superficie impressionnante de 800 m² incarnent la vision et l’engagement continu de Jérémy Mader envers l’innovation et la croissance.

Le bâtiment a été conçu pour favoriser la créativité, la collaboration et le bien-être des locataires tout en contribuant au dynamisme économique de La Primaube.

Les invités ont eu l’occasion de visiter les espaces de travail collaboratif, les salles de réunion équipées des dernières technologies et les aires de détente propices à la créativité.

L’inauguration s’est conclue par un cocktail dînatoire au cours duquel les invités ont eu l’occasion de réseauter et de célébrer cette étape importante.