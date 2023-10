Livinhac-le-Haut. Les pétanqueurs vice-champions de l’Aveyron en catégorie vétérans triplettes mixtes

Marie-Hélène Gau, Henri Gau et Hervé Grès ont disputé le championnat de l’Aveyron triplettes mixtes chez les voisins d’Agnac. "On y a participé sans vraiment d’objectif précis et cela n’a pas trop mal marché", rapporte Henri Gau, président-joueur, sachant que son épouse ne pratique la pétanque que depuis deux saisons.

Après être sortis de poule, les Livinhacois, guidés par l’expérimenté Hervé Grès, ont enchaîné les bons résultats. Evitant la partie de cadrage, ils éliminent en quarts de finale Chantal Bouyssou, Daniel Costes, Claude Leduc (Ambeyrac), 13 à 9, au terme d’une rencontre serrée. En demi-finale, ils prennent le dessus sur Alice Lagarrigue, Jean-Pierre Lagarrigue, Bernard Lescure (Saint-Cyprien-sur-Dourdou). 13 à 6, dominant les débats.

Les voilà en finale, face au trio Francine Pouget, Jean-Luc Prats, André Cabanes (Quatre-Saisons) qui a eu toutes les peines du monde à se débarrasser de l’équipe emmenée par Monique Arnal en quarts de finale. Mais les Livinhacois baissent pavillon, 13 à 5. "C’est dommage, mais nous avons eu un coup de fatigue qui nous a été fatal, tandis que nos adversaires sont restés réguliers. Merci à Agnac pour leur excellent accueil", analyse Henri Gau.