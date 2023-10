Rodez : une centaine de kilos de déchets ramassés dans l'Aveyron lors de la Fête de la rivière

Pêche à l’écrevisse, ramassage des déchets, lâcher d’une buse… Dimanche, la Fête de la rivière, organisée au jardin de la Labardie dans le cadre du festival du développement durable, a permis de sensibiliser le grand public aux écosystèmes locaux.

L'environnement et le sport, des domaines intimement liés, se sont croisés, dimanche 1er octobre 2023, à la Fête de la rivière. "C'est un événement qui vise à mettre en lumière nos partenaires participant à la préservation de notre environnement et à créer du lien entre les diverses associations et le public. On a de la chance d’avoir une rivière à Rodez, c’est intéressant de se l’approprier", confie Olivier Nicolas, adjoint des sports de la ville de Rodez à l’initiative de cette opération, qui, à terme, sera renouvelée.

Une centaine de kilos de déchets ramassée

Une pêche à l’écrevisse organisée par l’AAPPMA, l'explication d'un bassin-versant et l’incidence celui-ci sur l’aménagement d’un territoire par le Syndicat Mixte du Bassin Versant Aveyron Amont (SMBV2A), le lâcher d’une buse variable, récupéré par le maire d’Onet-le-Château, par le centre régional de sauvegarde de la faune sauvage qui recueille les animaux sauvages blessés et les réintroduit dans leur milieu. Cette première opération a permis de sensibiliser le public à la biodiversité locale et de faire découvrir le jardin de la Labardie, lieu de passage de la rivière l'Aveyron.

Le club de canoë-kayak de la MJC de Rodez et le club de plongée subaquatique ruthénois ont également participé aux réjouissances, en ramassant, de la Mouline au Bénéchou, une centaine de kilos de déchets répartis sur quatre kilomètres. "C'est beaucoup moins qu’il y a 30 ans, période où deux tonnes de déchets a minima étaient ramassées par kilomètre. Et tout cela grâce à la communication, la sensibilisation, la prise de conscience de chacun et les diverses actions menées au cours de l’année tel que l’entretien des cours d’eau", explique Vincent Miquel, technicien rivière au SMBV2A.