Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Un stage automnal "spécial carpe"

L’AAPPMA locale, en partenariat avec la Fédération de pêche de l’Aveyron, a organisé des stages de pêche pour les enfants. Pendant la semaine du 16 au 22 septembre, les enfants ont pu participer à un stage "spécial carpe", sur le lac de Castelnau.

Toute cette semaine après l’école, ils ont suivi ce stage avec enthousiasme et assiduité, écouté les conseils de Nicolas Costes et Alexian Litre, animateurs à la Fédération de pêche, qui leur ont transmis leurs savoirs avec bienveillance et pédagogie.

Au cours de ce stage, nos jeunes pêcheurs ont capturé 18 carpes. Aussi, grâce à Jean-Christophe Gas, organisateur du trophée Cabanac, ils ont été associés à cet événement majeur de la pêche à la carpe, une compétition de renommée nationale.

De plus, la marque Korad leur a offert de nombreux cadeaux (matériel, tee-shirts, casquettes).

L’AAPPMA a été très sensible à ce geste.

Les bénévoles sont fiers et heureux du bon déroulement de ce stage.

Merci à eux et tous ceux qui ont contribué à sa réussite et surtout aux enfants pour leur motivation et leur participation après l’école.