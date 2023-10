CARTE. Alerte aux vents violents avec des rafales jusqu'à 90 km/h : 7 départements placés en vigilance jaune

Météo-France a placé, ce mardi 3 octobre 2023, 15 départements en vigilance jaune en raison de fortes rafales jusqu'à ce soir, 21 h. Ces dernières peuvent atteindre jusqu’à 90 km/h localement.

Quinze départements sont placés ce mardi 3 octobre 2023 en vigilance jaune aux vents violents.

Après une vague de chaleur inédite lundi, les températures seront également en nette baisse ce mardi, et quelques pluies sont attendues du sud-ouest au nord-est de la France, selon les prévisions de Météo-France.

Voici les départements concernés par cette alerte :

les Vosges

la Haute-Saône

la Meurthe-et-Moselle

la Moselle

le Bas-Rhin

le Haut-Rhin

le Territoire de Belfort

Après 15 départements placés en vigilance jaune, il n'en reste plus que 7. Document - Météo France

Après plusieurs jours de températures estivales et un mercure qui a grimpé au-dessus des 30 °C, même en Aveyron dimanche 1er octobre, ce 3 octobre 2023, changement de décor avec le retour de la pluie et du vent.

Rafales de vent et chute des températures

Avec "quelques pluies allant du Sud-Ouest au Nord-Est et des températures en nette baisse", indiquent les prévisionnistes. Ce 3 octobre après-midi, elle s'étire du Jura vers le nord des Alpes, du Massif central vers les Pyrénées et est accompagnée d'un vent soutenu, pouvant souffler jusqu'à des pointes à 90 km/h.

Les maximales sont en nette baisse avec 18 à 22 degrés sur un large quart Nord-Ouest, 22 à 24 dans l'Est, entre 24 et 27 plus au sud, jusqu'à 28 à 30 sur l'arrière-pays méditerranéen.

Quel temps ce 4 octobre ?

Attention, ce mercredi 4 octobre, "grisaille, bancs de brumes ou de brouillards" seront bien présents avant de laisser place à "un ciel voilé de nuages d'altitude même si des nuages bas se montrent insistants".

Au sud, le soleil devrait faire son retour. Côté températures, "les maximales seront globalement stationnaires sur le tiers sud du pays avec 24 °C et 27 °C plus au sud, jusqu'à 28 à 30 °C sur l'arrière-pays méditerranéen, et de 18 à 22 °C plus au nord.