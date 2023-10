Pour limiter le réchauffement climatique, les Américains devraient réduire leur consommation de viande de 82%

(ETX Daily Up) - Des ailes de poulet frit, du pain de viande, un steak dans le burger... La viande est partie intégrante de la culture culinaire des Etats-Unis. Un modèle alimentaire qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Pour réduire cet impact, il faudrait que les Américains réduisent de 82% leur consommation carnée, vient de calculer un rapport de l'ONG Ciwf.

Maïs, soja, blé, coton, mais aussi élevage de bovins et de porcs... Les Etats-Unis sont la première puissance exportatrice de produits agricoles. Si le pays s'étend sur 9,8 millions de km2, la surface agricole utile - c'est-à-dire les terres dédiées à la culture ou l'élevage représente 3,6 millions de km2, soit deux fois celles de l'Union européenne selon les chiffres du ministère de l'Agriculture français. Plus de deux millions d'exploitations, principalement générées par des familles, concentrent tout le travail de ce secteur colossal pour l'économie étatsunienne.

Il faut en effet au moins cela pour rassasier les estomacs américains. Les Etats-Unis sont en effet les plus gros mangeurs de viande au monde quand on évalue cette consommation par habitant. Ils consomment 233,3 g par jour. Mais, ce n'est qu'une moyenne car seulement 12% des habitants engloutissent la moitié de ce bilan, a révélé cet été une étude publiée dans la revue Nutrients et réalisée conjointement par différentes universités de Caroline du Nord, de Louisiane et du Texas.

De la dinde à Thanksgiving, un steak dans le burger mais aussi des pains de viande et du "steak and egg"... Les protéines animales sont légion dans les recettes traditionnelles américaines. D'ailleurs, un sondage réalisé au mois de mai dernier et révélé par le magazine Newsweek indiquait que 81% des Américains mangent de la viande au moins une fois par semaine. Pour 41% de mangeurs, il n'y a rien de mal à en dévorer puisque c'est sain. La même proportion (40%) d'habitants ne voit pas non plus le problème environnemental que pose leur régime puisqu'il réfute l'idée qu'une baisse de la consommation de viande pourrait amoindrir les émissions de gaz à effet de serre.

Pourtant, il y en a bien un. Dans un rapport fraîchement publié, l'organisme Compassion in world farming (CIWF) délivre un chiffre surprenant : il faudrait que les Américains réduisent de 82% leur consommation de viande et de volaille pour que la lutte en faveur d'une limitation du réchauffement climatique devienne efficace, sur la base du programme EAT-lancet qui a élaboré un régime type qui soit autant bon pour l'organisme humain que pour la planète. Dans ce riche document disponible gratuitement en ligne, l'ONG avance que la consommation carnée des Etats-Unis équivaut à deux fois celle du continent africain tout entier.

La problématique pose d'autant plus question que la planète devrait augmenter toujours plus les quantités de viande ingérées. Dans un rapport dédié aux perspectives agricoles pour 2021-2030, l'OCDE estime que la consommation de viande devrait progresser de 14% à l'horizon 2030, ce qui imposera de cultiver 4% de terres agricoles en plus. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce n'est pas tant qu'on mangera plus de steak de boeuf, mais davantage de viande de volaille. "Plus de la moitié de cette progression est due à l’élévation de la consommation de viande de volaille par habitant", souligne l'organisation européenne.

Les conséquences de la production de notre alimentation sur l'environnement sont pourtant dramatiques, et elles ont déjà été quantifiées. A l'échelle de la planète, les experts considèrent que le système alimentaire est responsable de 27% des émissions de gaz à effet de serre. Il y a la production de viande et de produits laitiers, mais aussi toutes ces terres cultivées pour nourrir le bétail. Tout ceci monopolise environ 80% de la surface agricole mondiale.