Coupe du monde de rugby : la compo du XV de France est tombée, voici qui défiera l'Italie vendredi soir

Quatrième et dernier match de poules pour le XV de France, vendredi 6 octobre 2023. Après trois succès en autant de rencontres, les Bleus défient l'Italie au Parc OL de Lyon.

Nouvelle-Zélande, OK. Uruguay, OK. Namibie, OK. Après trois victoires en autant de matchs, les Bleus disputent leur dernière rencontre de la phase de groupes de la Coupe du monde face à l'Italie, vendredi 6 octobre 2023, à Lyon. 48 heures avant le coup d'envoi, la compo est tombée !

Ollivon, Ramos, Bielle-Biarrey...

Ce mercredi, le XV de départ a été officialisé. Et il est quasiment similaire à celui qui avait croisé le fer avec la Namibie (96-0), il y a deux semaines. Maxime Lucu et Matthieu Jalibert composeront la charnière 100% bordelaise d'une équipe de France dirigée par Charles Ollivon : le troisième ligne sera capitaine, aux côtés de Grégory Alldritt et d'Anthony Jelonch. Le canonnier Thomas Ramos démarrera à l'arrière, tout comme le jeune Louis Bielle-Biarrey à l'aile.

Le XV de départ : Ramos ; Penaud, Fickou, Danty, Bielle-Biarrey ; (o) Jalibert, (m) Lucu ; Ollivon (cap), Alldritt, Jelonch ; Flament, Woki ; Atonio, Mauvaka, Baille.

Les remplaçants : Bourgarit, Wardi, Aldegheri, Taofifenua, Cros, Couilloud, Moefana, Jaminet.

Comme annoncé un peu plus tôt, Antoine Dupont, victime d'une fracture maxillo-zygomatique contre la Namibie le 21 septembre dernier, est forfait pour ce dernier match de groupes.

Un 8e de finale

Cette rencontre face à l'Italie a tout d'un huitième de finale. En tête du groupe avec 13 points, les Bleus affrontent des Transalpins troisièmes, avec 10 unités. Soit autant que la Nouvelle-Zélande, à qui il reste un match également. À l'aube de ce quatrième et dernier match, rien n'est fait dans cette poule A : les trois nations peuvent être qualifiées en quarts... comme éliminées dès le premier tour.

Pour rappel, ce groupe croise avec la poule B, qui est dans la même situation : trois équipes vont se disputer deux places. L'Irlande, l'Afrique du Sud, et l'Ecosse. En quarts de finale, l'équipe qui aura terminé première du groupe A affrontera celle qui aura fini en deuxième position dans le groupe B, et inversement.