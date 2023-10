Luc-la-Primaube. Des résultats encourageants pour les jeunes footballeurs

Les U7 participaient au premier plateau U7 au stade de Vabre à Rodez avec 4 rencontres disputées (victoires face à Comtal et Olemps, match nul face à Druelle et une défaite face à Rodez).

Au-delà des résultats, on retiendra les belles actions collectives et le beau jeu proposé par les futurs champions ainsi que leurs sourires et leur plaisir à pratiquer le football.

Chez les U11, victoires compliquées, 2 à 1 contre JS Bassin et 4 à 1 contre Montbazens/Rignac, pour le groupe 1 sur un terrain difficile et humide qui ne leur a pas permis de concrétiser leur domination.

Par contre les joueurs n’ont rien lâché pour aller chercher la victoire. Victoires 2 à 0 contre St-Affrique 2 et 5 à 1 contre Rance-Rougier 1 pour le groupe 2, satisfaisant dans son ensemble. Rencontres arbitrées par Forian Agullo.

L’équipe 3 l’a emporté 4 à 0 face à des adversaires plus costauds physiquement, mais le jeu proposé a largement récompensé les joueurs. Match nul (1 à 1) face à EFC88, le but ayant été offert à l’équipe adverse. Dommage, mais pas illogique.

Ce groupe toujours à l’écoute des consignes, a une grande camaraderie et un super état d’esprit. Zéro défaite pour les 4 équipes U13.

Matchs nuls, 1 à 1 pour l’équipe 1 face à Rignac 1 et Espoir Foot 1. Victoire de l’équipe 2, 2 à 1 contre les Mahorais 1 et match nul 1 à 1 face à Onet 3. Victoire 2 à 1 contre les Mahorais 1 et match nul 1 à 1 face à Onet 3 pour le groupe 3.

Victoires des équipes 4, 2 à 1 face à Espalion 2, 5 à 1 contre Dourdou 2, 2 à 0 face à Espoir foot 5 et 4 à 0 conte Rignac 3. Les U15 se sont imposés 5 à 4 à Réquista pendant que les U17 enregistraient une sévère défaite 4 à 0 contre une belle équipe de Mende.

En Coupe d’Occitanie seniors, l’équipe fanion s’est inclinée sévèrement 5 à 1 (but de Théo Gonzalez) à St-Georges-de-Luzençon qui évolue en D1.

Victoire de l’équipe 3 à Argences- Viadène en Coupe Braley 4 à 1.