Emmanuel Macron, Léa Salamé, François Hollande : vibrants hommages pour Jean-Pierre Elkabbach, décédé à 86 ans

Véritable pilier du journalisme politique en France, Jean-Pierre Elkabbach est décédé à l'âge de 86 ans, mardi 3 octobre 2023. De multiples hommages ont été rendus à celui qui maîtrisait l'art de la punchline.

Huit présidents de la République et une vingtaine de Premiers ministres : l'actualité politique couverte par Jean-Pierre Elkabbach a été dantesque. L'un des piliers du journalisme politique en France s'est éteint à 86 ans, ce mardi 3 octobre 2023. Celui qui a été à la tête de France Télévisions et d'Europe 1 a reçu d'innombrables et vibrants hommages.

François Hollande, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron...

Président de la République entre 2012 et 2017, François Hollande a parlé d'une "page de notre histoire politique et médiatique qui se tourne", avec le décès de Jean-Pierre Elkabbach. "C’était une voix que nul ne pouvait faire taire. C’était une passion qu’aucun événement ne pouvait étancher. C’était une pugnacité qu’aucun interlocuteur ne pouvait épuiser", a-t-il réagi, déclarant garder de lui "cette insatiable curiosité qui jusqu’au bout l’animait et cette soif inaltérable de comprendre et de savoir".

— François Hollande (@fhollande) October 3, 2023

Ancien chef de l'Etat, lui entre 2007 et 2012, Nicolas Sarkozy y est aussi allé de son hommage. Il a exprimé sa "tristesse de voir partir ce mardi soir un grand du journalisme" et a partagé avoir "tant espéré, alors jeune élu, d’être son invité au micro d’Europe 1 jusqu’à ce qu’il me donne ma chance. Jamais je ne l’oublierai. Je pense ce soir à ceux qui, comme moi, l’ont aimé et admiré".

— Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) October 3, 2023

De son côté, Emmanuel Macron a rendu hommage à un "monstre sacré du journalisme français. Il était toujours là, à chacune des grandes dates de notre cinquième République, dans nos écrans ou sur nos ondes, pour en raconter les riches heures et en interroger nos acteurs".

"Hommage à celui qui a marqué notre métier à jamais"

"Je le pleure aujourd'hui. Comme intervieweur, il avait des qualités que personne d'autre n'avait, en tout cas en France", a souligné Alain Duhamel, qui a très bien connu Jean-Pierre Elkabbach pour avoir œuvré en sa compagnie dans "Cartes sur table", sur Antenne 2.

— BFMTV (@BFMTV) October 3, 2023

Léa Salamé, au micro de France Inter tous les matins, a eu une pensée pour celui qui "a été le premier à me donner ma chance, comme beaucoup d'autres (...) Nous, on vous aimait. Merci Jean-Pierre."

Il a été le premier à me donner ma chance, comme à beaucoup d’autres.

Il cite Mauriac en exergue de son autobiographie « J’ai été aimé… et haï. Plus aimé que haï ? Plus haï qu’aimé ? Qui le sait? »

Nous, on vous aimait.

— Léa Salamé (@LeaSalame) October 3, 2023

"Il avait toutes les audaces, il a osé toutes les questions. Jean-Pierre Elkabbach était le plus grand intervieweur politique de notre pays. Hommage à celui qui a marqué notre métier à jamais", a salué, pour sa part, Laurence Ferrari.