Espalion. L’appel pour une cause largement entendu

Avec l’appui du milieu associatif local et une très bonne adhésion populaire les objectifs de la journée ont été dépassés.

Ce dimanche, Marie Rouget coordinatrice du Comité de sensibilisation pour le dépistage des cancers en Aveyron et Françoise Mouysset référente pour le Nord-Aveyron affichaient un large sourire et même un zeste de fierté. Avec un peu plus de 3 000 €, la cagnotte récoltée avait dépassé toutes les espérances et le public avait été particulièrement réceptif à la campagne de sensibilisation qui était la motivation première de cette journée d’action installée sur le parking de la salle d’animation de Recoules.

Un succès certainement lié à l’adhésion et à l’engagement de plusieurs associations pour soutenir la cause. Citons en premier "Apéro Trail" qui dès 9 heures avait mobilisé bon nombre de ses adhérents et quelques adeptes pour un petit réveil musculaire sur un circuit sur les berges du Lot. Sans oublier leur chèque de 400 € représentant un euro par participant à la première compétition organisée quinze jours auparavant. Déjà une belle surprise pour le comité de sensibilisation !

Dans la foulée, le Vélo-Club proposait trois circuits de 8, 17 et 29 km aux 34 cyclistes qui allaient rendre visite au trou de Bozouls via Biounac soit par la voie verte, soit par un chemin passant par les Roumes. L’après-midi, le club de la Retraite Sportive et le Foyer Rural ont encadré deux circuits de randonnées rassemblant près de 220 marcheurs. A noter que la Chapelle des Pénitents a proposé deux visites commentées de la ville, pour petits et grands, sous la forme d’un jeu de piste jalonné par le patrimoine local.

Les stands de bracelets, teeshirts (roses) ont connu le succès tout comme l’atelier fabrication de bracelets japonais de Monique Grégoire.

L’association des commerçants et artisans "Vivons Espalion" a apporté son soutien tout comme la municipalité, représentée par Claudine Bussetti et Catherine Krauss, qui offrait le pot de fin de journée.