Druelle Balsac. Les coupes sourient aux footballeurs

C’est sur la magnifique pelouse de Costecalde-Lestrade (D2) que les seniors 1 faisaient leur entrée en Coupe d’Occitanie. Menant 4 à 0 à la mi-temps, les "orange et noir" scorent à cinq reprises en 2e période. Malgré quelques erreurs défensives qui leur coûtent 3 buts, les Druellois assurent une qualification facile.

Les buteurs : Larqué V (3), Tapada A (2), Viargues N (2), Geniez H et Diaby A.

En Coupe de France 3e tour, les féminines recevaient le groupement Ste-Christie-Preignan/Fontenilles équipe de R2 gersoise et haut-garonnaise devant un bon public. D’entrée de jeu (3e) Charlotte Boutonnet ouvre la marque puis Estelle Carcenac réalise le doublé et Ludivine Savy assure le 4 à 0 à la mi-temps. En deuxième période, les entrantes Julie Niphon et Marie Meynckens scorent par deux fois avant que Lily Gineste et la capitaine Morgane Cauderlier ne donnent une superbe victoire 9 à 0.

Chez les jeunes : les U17 recevaient l’entente Plateau de Montbazens Rignac 2 et passent à côté de leur mach avec 4 buts encaissés par mi-temps.

Les U15 de Julien Liorthoir en déplacement à la Roque ramènent un bon match nul 1 à 1 contre Onet-le-Château et prennent la tête de leur poule. Bravo il faut continuer avec cette bonne mentalité.

Les féminines U18 débutaient en championnat territoire en recevant US Plaisance-du-Touch. Les deux équipes se jaugent avant qu’Alicia D n’ouvre le score à la 25e pour les Druelloises. Malgré une légère domination des "orange et noire", le score en restera là.

Les U15 F Druelle/Vallon avaient 2 équipes en compétition sur des plateaux, idem pour les U13 avec 3 équipes dont une à domicile contre Millau, JS Lévézou et Rance Rougier. Quant aux autres, une était à Villefranche-de-Rouergue et la 3 en amical recevait Pareloup Céor.

Les U11 avaient une équipe à Rodez et 2 à Onet-le-Château. Tous ces joueurs et joueuses se sont bien fait plaisir.

Féminines U12-15 DFC/Vallon : L’équipe 1 au Bouldou bat 3 à 0 Aubrac et 3 à 0 JS Lévézou par forfait. L’équipe 2 à Bozouls s’impose 2 à 1 contre FC Comtal et 3 à 0 face à AV. O Bozouls.