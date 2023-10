Laguiole. Les retraités de la Cemac en vadrouille au Pays Basque

Dernièrement, les retraités de la Cemac se sont retrouvés pour quatre jours au Pays Basque. Partis de bonne heure de Laguiole, ils sont arrivés à Saint-Jean-de-Luz en fin de matinée. Ils sont visité cette belle ville sous un beau soleil.

Le lendemain matin , découverte de Biarritz, sa grande plage et le célèbre rocher de la Vierge. L’après midi, un petit train à crémaillère a conduit le groupe, au sommet de la Rhune. Après dissipation d’un nuage de brouillard nous ils ont pu découvrir un magnifique panorama.

En fin de matinée, ils ont fait une petite halte dans le charmant village d’Arcangues, patrie de Luis Mariano . Certains ont improvisé un air de la Belle de Cadix et de Mexicooo ! Et résultat, le lendemain il pleuvait pour visiter Bayonne et Espelette. La pluie ne les a pas empêché de goûter au délicieux jambon de Bayonne et au surprenant chocolat au piment d’Espelette.

Mercredi, dernier jour du séjour, départ pour Cambo-les-Bains pour visiter la Villa Arnaga, remarquable demeure d’Edmond Rostand, entourée d’un parc magnifique. Après le souper, pris sur la route du retour, chacun se séparait en se disant à l’an prochain pour visiter une nouvelle région de France.