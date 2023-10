Rignac. Mauvais départ pour les basketteuses

Quand à la 25e minute les Rignacoises sont passés en tête pour la première fois de la partie (32 à 31). Le public a pensé qu’elles avaient fait le plus dur d’autant plus qu’elles ont porté cet avantage à 36 à 31 à la 28e minute. Mais ce 3e quart-temps s’est terminé sur un score nul de 37 à 37 : en 2 minutes les Tarnaises de Lavaur ont remis les pendules à l’heure, elles qui avaient affiché une meilleure maîtrise de la rencontre lors de deux premiers quart-temps (10 à 13 et 23 à 27).

Elles ont confirmé cette maîtrise lors du dernier quart-temps. Plus grandes donc meilleures sous les panneaux, plus expérimentées, elles ont déroulé leur jeu pour faire une différence trop grande par rapport au mérite des Rignacoises : une défaite 46 à 59, soit 13 points d’écart. Immérité pour les Rignacoises au vu de leur prestation. Mais une deuxième défaite synonyme de mauvais départ.

L’équipe II féminine s’est imposée 43 à 30 face à Rieupeyroux. Vendredi soir, les seniors garçons avaient remporté leur rencontre 67 à 50 contre Druelle.