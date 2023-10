Luc-la-Primaube. Trois cents écoliers à l’ombre de "L’arbre", spectacle écologique

La MJC a accueilli à l’espace Antoine de St-Exupéry à La Primaube près de 300 enfants des écoles Jean-Boudou (maternelle et primaire), Saint-Joseph et Saint-Jean qui ont assisté au spectacle "L’arbre" de la Compagnie toulousaine Rouges les Anges. Créée à Toulouse en 1994, la Compagnie Rouges les Anges propose un travail de recherche autour de la marionnette, en direction du jeune public. L’arbre, d’après l’Arbre de S. Thommen et l’Amazonie dans mon jardin de Baum et Dedieu est un spectacle qui a pour thématique l’environnement, notamment sur la déforestation.

Tempêtes, inondations, submersions… Autant de cris d’alerte de notre nature maltraitée… Il semblerait qu’il soit grand temps de prendre soin de notre planète. Et même que cela devient urgent ! On a dû oublier que ce qui nous entoure est vivant. Nous habitons sur du vivant et nous ne le savons plus. Mais si l’on dépose une oreille attentive contre cette terre qui nous héberge et nous nourrit, on peut encore écouter battre son cœur. La bonne idée serait d’accorder nos cœurs d’humains à celui de notre terre et de mieux vivre ensemble… Trois histoires puisées dans la littérature jeunesse actuelle rassemblées pour un spectacle. Pour dire, raconter, observer, réfléchir et réagir. Pour parler de la richesse de la forêt d’Amazonie, des dégâts de la surindustrialisation, des petits riens de notre quotidien qui peuvent faire beaucoup et pour tenter de se réconcilier et de se reconnecter à notre Mère nature.

Les élèves ont apprécié ce spectacle et applaudi les deux comédiens manipulateurs.