Espalion. Un nouveau look pour la terrasse du centre de rééducation

L’association des Amis de l’hôpital présidée par Lucienne François se donne comme objectif d’améliorer le quotidien des résidents en proposant quelques petits services : presse, achats de première nécessité, lavage du linge… et la gestion d’un bar qui permet des moments de convivialité. Lorsque la météo le permet, la terrasse devant le hall d’entrée est un espace apprécié mais qui méritait d’être "amélioré". Après concertation avec la direction, les médecins, kinés, ergothérapeutes, personnel soignant et les résidents, l’association a lancé un projet de réaménagement qui vient de se terminer avec des tables, chaises, bancs neufs, choisis en fonction de la pathologie des patients. Cet investissement de l’ordre de 10 000 € n’a pu se réaliser qu’avec le don d’un généreux donateur (5 000 €) qui est venu abonder les "maigres économies" de l’association, fruit d’une gestion rigoureuse, du travail de la salariée et de l’investissement fort des bénévoles. L’inauguration de cet espace a eu lieu ce lundi en présence de Jean-Philippe Darin-Bertrand directeur, du personnel et de Claudine Bussetti, ajointe au maire.