Bozouls. Une formation des aidants proposée par France Alzheimer ce vendredi

Une réunion d’information organisée par France Alzheimer aura lieu vendredi 6 octobre à 15 h 30 à la salle de réunion de la maison de santé 10 rue des Grillons à Bozouls.

Cette formation gratuite est destinée aux aidants. Elle peut donner les clefs pour un accompagnement adapté et une meilleure compréhension de la maladie, elle permet également de mieux connaître les aides les supports disponibles localement ; d’adapter les attitudes pour maintenir le lien avec le proche et d’aborder la nécessité pour l’aidant de mettre en place du relais et prendre du répit.

C’est aussi l’occasion de rencontrer et échanger avec d’autres personnes vivant la même situation.

L’organisme propose également des formations gratuites : 5 séances espacées sur 2 mois, cette dernière est animée par un binôme formé psychologue et bénévole.

Inscriptions France Alzheimer au 05 65 44 53 10.