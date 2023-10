Villecomtal. De précieux travaux réalisés à l’école

Une équipe de bénévoles s’est mise au travail à l’école, non pour une dictée, mais pour réaliser diverses réparations dans l’établissement, entre bonne ambiance et bonne participation. "Ce qui est sûr c’est qu’ils ont sacrément bossé et bien, en plus !" confirme la directrice.

Le grillage du pré a été entièrement changé, celui qui sépare la cour du pré largement repris. Les arbres ont été élagués, l’évacuation d’eau pluviale de la cour a été débouchée, les chéneaux nettoyés, les peintures au sol refaites. Les poteaux de la coursive de la cour ont été peints, les endroits où le grillage préexistant se soulevait ont été sécurisés, les filets des cages de but changés et, enfin, les boulons sur les véhicules des enfants et aux tables en bois ont été resserrés.

Grand plaisir pour la suite en partageant le repas dominical sous forme "d’auberge espagnole" en compagnie du maire Patrice Philoreau invité pour la circonstance.