'Fashion Competition' : TikTok part à la recherche du prochain Karl Lagerfeld

(ETX Daily Up) - Et si le styliste le plus prometteur de la prochaine décennie émergeait sur TikTok ? Les réseaux sociaux ont révolutionné la mode de bien des façons, mais ils pourraient désormais devenir des dénicheurs de talents bruts, et permettre à ceux qui n'ont pas ou peu de visibilité de se faire un nom dans une industrie encore très fermée. La preuve, avec le premier concours de couture et de stylisme lancé par le réseau social chinois.

Les concours de mode ont permis à de nombreux créateurs et couturiers de faire connaître leur travail, et leur nom, et même de mettre leur coup de crayon et leur esprit avant-gardiste au service des plus grandes maisons de luxe. Cela a été le cas du concours annuel du Secrétariat International de la Laine qui a mis dès 1954 un coup de projecteur sur deux jeunes talents, Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent, devenus parmi les couturiers les plus célèbres de leur génération - et de l'histoire de la mode. S'il existe aujourd'hui de nombreux concours reconnus et prisés par la profession, il se pourrait que les réseaux sociaux aient également un rôle à jouer dans la mise en lumière des talents de demain.

Chose que TikTok semble avoir comprise en lançant son premier concours de stylisme et de couture en France. Il faut dire que le réseau social chinois s'est révélé être un véritable incubateur de tendances, éphémères ou pérennes, dans un secteur jusqu'alors peu ouvert au grand public, et qu'il est également devenu incontournable pour permettre aux marques d'atteindre l'une de leurs cibles de prédilection, les Z. Rien d'étonnant si l'on considère l'engouement des utilisateurs de TikTok pour la mode, avec des hashtags qui dépassent de loin le milliard de vues, comme #fashion (331 milliards de vues), #outfit (130,6 milliards de vues), #couture (3,5 milliards de vues), #fashiontrends (2,9 milliards de vues) ou encore #hautecouture (2,1 milliards de vues).

Cela ne signifie pas que les tiktokeurs sont tous de prochains stylistes en puissance, loin de là, mais qu'il existe forcément au sein de cette marée d'utilisateurs de jeunes talents qui gagnent à être connus, et pourquoi pas à se faire un nom sur les podiums de la Fashion Week. C'est bien toute la vocation du premier concours de couture de TikTok, identifiable sous le hashtag #TikTokFashionCompetition, qui convie tout utilisateur qui le souhaite à faire parler sa créativité pendant quatorze semaines à travers la conception et la réalisation d'une pièce de mode. Laquelle pourra faire l'objet d'un florilège de contenus, puisque les participants pourront partager leur processus créatif en ligne, de leurs inspirations au choix des matières en passant par les difficultés rencontrées pour atteindre leur objectif.

Pour tenter de remporter l'un des prix du concours, il suffit de s'inscrire sur la plateforme (jusqu'au 15 octobre), puis de soumettre sa création via le hashtag susmentionné du 18 décembre 2023 au 12 janvier 2024. Laquelle sera - ou non - présélectionnée puis soumise au vote d'un jury de professionnels - qui n'a pas encore été dévoilé. Trois lauréats pourront se targuer d'avoir remporté ce premier concours, et d'avoir raflé le prix de la "meilleure exécution", de la "meilleure créativité", ou le "Grand Prix", avec à la clé des sommes allant de 3.000 euros à 5.000 euros. Notons que les participants seront accompagnés par des créateurs tels que Jade Haustey, Antoine Guérin, Tanguy Michel, ou encore Margot Delbeque.