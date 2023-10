Espalion. Place à la création avec le nouvel espace Fablab

L’inauguration du Fablab, nommé Imaginarium s’est déroulée le 29 septembre en présence d’une quarantaine de personnes,

Lors de la cérémonie, Christine Sahuet, représentant Caroline Delga, présidente de la Région Occitanie, a prononcé quelques mots. Ensuite le maire a pris la parole et mis en avant deux objectifs pour le Fablab : il sera mis à disposition de toute personne ou association souhaitant créer, tester, imaginer, concevoir et fabriquer des prototypes. Il a insisté sur le fait que cet espace ne saurait en aucun cas être un outil de production destiné à concurrencer les entreprises locales.

Il a ensuite souligné l’importance du Fablab pour les établissements scolaires et le Campus Connecté. Par la suite, François Tassié, adjoint à la communication et à l’initiative du projet, remercie le maire pour l’avoir écouté patiemment il y a 3 ans lorsqu’il a présenté son projet.

Le maire avait répondu en disant : "Lance-toi, crée ton projet et présente-le à l’équipe". Puis il présente Baptiste Poulain qui, avec son frère, des autodidactes passionnés de technologie et de bricolage, ont créé la chaîne YouTube "les Frères Poulain" dans le domaine du DIY (Fais le toi-même). Il s’est inspiré de leur parcours pour son projet et sont les parrains du Fablab.

"Un bel équipement"

Au début, Christine Vernerey, conseillère, ne voyait pas l’utilité du projet car il en existait déjà un à Rodez et cela impliquait des dépenses supplémentaires pour la commune. Cependant, elle a changé d’avis et considère désormais le Fablab comme une belle réalisation. Elle espère que les habitants et les écoles se l’approprieront. Elle est convaincue que cela a de bonnes chances de réussir, en grande partie, grâce à l’enthousiasme et à la pédagogie de M. Descure.

Pour Jacques Dalmon, c’est un bel équipement qui offre de nombreuses opportunités. Cependant, il souligne un bémol concernant la politique de la commune qui, selon lui, travaille toute seule en investissant dans des équipements qui pourraient être partagés avec des partenaires tels que la Com’Com. Il estime que certains équipements relevant de la compétence de la Ville ne sont pas réalisés.

Création numérique et travail du bois

François Descure, le Fabmanager, a guidé l’assistance à travers les deux principaux espaces : l’un dédié à la création numérique et l’autre au travail du bois.

L’espace de création numérique est équipé d’outils tels qu’une imprimante 3D (FDM et DLP) et un scanner 3D.

Dans l’espace travail du bois, on trouve une découpeuse-graveuse laser, une défonceuse numérique et d’autres équipements.

Avec un réel plaisir, François Descure présente chaque machine mettant en avant leurs capacités et leur potentiel créatif.