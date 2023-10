Quésaco : les "coffee badgers", ces salariés qui feignent d'être de retour au bureau

(ETX Daily Up) - Les "coffee badgers" sont ces collègues qui se rendent au bureau assez longtemps pour qu'on pense qu'ils travaillent en présentiel. Mais en réalité, ils sont en télétravail. Ces salariés ont mis en place de véritables stratégies pour laisser croire qu'ils sont bien de retour au bureau, comme le demandent actuellement plusieurs entreprises.

Cette expression anglophone se réfère à ces employés de bureau qui se rendent dans les locaux de leur entreprise pendant quelques heures à peine. On les voit souvent devant la machine à café et plus du tout durant le reste de la journée, comme s’ils s’étaient volatilisés. Ce qui est le cas. Les "coffee badgers" profitent souvent de l’agitation de l’open space pour rentrer discrètement chez eux, afin de pouvoir s’atteler aux tâches qui leur incombent dans le calme.

Mais leur visite express au bureau suffit à les rassurer sur le fait que leur N+1 les aura suffisamment vu en train de travailler. Ou plutôt qu’il pensera les avoir vu le faire. Car c’est là tout le paradoxe de la culture du présentéisme. Elle pousse les salariés à se mettre en scène au travail plutôt que de se concentrer sur leurs missions professionnelles. Elle induit que les "vrais bosseurs" sont ceux qui arrivent tôt le matin et repartent tard dans la soirée, ou qui marchent vite en direction de la photocopieuse parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de perdre la moindre seconde. Manger en vitesse devant son ordinateur aide également à avoir l’air occupé, tout comme se plaindre haut et fort de sa charge de travail.

Contrairement aux "loud labourers", les "coffee badgers" prennent part à cette commedia dell’arte corporate avec plus de discrétion. Ils préfèrent bavarder avec des collègues à leur arrivée au bureau, s’occuper de la distribution du courrier ou encore proposer à leur manager d’aller boire un rapide café pour feindre l’occupation. Les plus malins peuvent aussi laisser un vêtement sur leur siège pour faire croire qu’ils sont toujours dans les parages, alors qu’ils sont, en réalité, en route vers leur domicile.

Faire semblant de travailler, un job à temps plein

Si tous ces efforts peuvent sembler vains, le "coffee badging" est une pratique répandue dans le monde du travail. Plus de la moitié des travailleurs hybrides, c’est-à-dire ceux qui allient présentiel et distanciel, s’y sont déjà adonnés (58%), selon l’édition 2023 de l’enquête "State of Hybrid Work" d’Owl Labs. Les auteurs de ce rapport ont constaté que certaines catégories socio-démographiques sont plus enclines que d’autres à faire du "coffee badging". Ainsi, 62% des hommes confient avoir recours à cette technique, contre seulement 38% des femmes. Les millennials sont davantage des "coffee badgers" (63%) que les représentants des générations X (54%) et Z (43%) ou encore les baby-boomers (38%).

Mais quel que soit le profil des adeptes du "coffee badging", l’existence même de ce phénomène montrerait à quel point le présentéisme est contre-productif. Il pousserait les employés à utiliser leur énergie pour se montrer au bureau, au lieu de s’en servir pour être performants. De plus, étant conditionné par le regard de l’autre, il contribuerait à créer une culture d’entreprise basée sur le manque d’autonomie et la défiance. Ce qui aurait pour conséquence de décourager et, surtout, de désengager n’importe quel salarié.

C’est pourquoi il serait primordial de détacher la notion de professionnalisme de la présence. Les employeurs devraient s’efforcer de donner envie à leurs collaborateurs de venir au bureau au lieu de leur forcer la main. En le faisant, ils risqueraient de grossir les rangs des "coffee badgers" et de nuire à la qualité de vie au travail de tous les collaborateurs. C’est un cercle vicieux.