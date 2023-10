Soldes d'hiver 2024 : voici les dates de début et de fin dans votre département

En 2024, les traditionnels soldes d'hiver débuteront, sauf exceptions, le mercredi 10 janvier à 8 h dans la plupart des départements français. Pour les soldes d'été, ce sera donné le mercredi 26 juin.

Deux fois par an, en hiver et en été, les commerçants proposent deux périodes de soldes pour faire des affaires à des prix réduits.

Que ce soit en hiver ou en été, la durée de chaque période est limitée à quatre semaines contre six précédemment. En effet, c'est dans le cadre de la loi Pacte portant sur la croissance et la transformation des entreprises, que la durée des soldes a été réduite par un arrêté datant de 2019, fixant à la fois les dates et heures.

Janvier-février et juin-juillet, voilà donc les périodes à retenir par les consommateurs avides de bonnes affaires.

Quand débutent les soldes ?

Les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin . Cette date est avancée au premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois



Les dates en 2024

Pour 2024, selon le site internet spécialisée dans l'économie et la consommation, Moneyvox, les dates suivantes ont été retenues :

Les soldes d'hiver démarreront le mercredi 10 janvier à 8 h jusqu'au mardi 6 février



Quid des départements frontaliers ?

Pour les départements ci-dessous, les soldes diffèrent des autres territoires.

La raison ? Ces zones-là sont proches de pays frontaliers comme l’Allemagne, le Luxembourg pour les départements de l’Est.

Néanmoins, pour les Pyrénées-Orientales, proches de l'Espagne, les dates restent désormais calées sur le reste du territoire c'est-à-dire du 10 janvier au 6 février).

L'objectif est de ne pas les pénaliser face à la concurrence des soldes étrangers qui débutent plus tôt chez les voisins européens.

Meurthe-et-Moselle : début des soldes le mardi 2 janvier 2024

début des soldes le mardi 2 janvier 2024 Meuse : début des soldes le mardi 2 janvier 2024

début des soldes le mardi 2 janvier 2024 Moselle : début des soldes le mardi 2 janvier 2024

début des soldes le mardi 2 janvier 2024 Vosges : début des soldes le mardi 2 janvier 2024

Quid de l'outre-mer ?

Là aussi, les dates diffèrent. La raison ? Le climat et les saisons inversées par rapport à la métropole. Le fait que ces territoires soient des zones touristiques joue également dans la détermination des dates.

Guadeloupe : début des soldes le 6 janvier 2024

début des soldes le 6 janvier 2024 Martinique : début des soldes le 3 octobre 2024

début des soldes le 3 octobre 2024 Guyane : début des soldes le 6 janvier 2024

début des soldes le 6 janvier 2024 Saint-Barthélemy et Saint-Martin : début des soldes le 4 mai 2024

début des soldes le 4 mai 2024 La Réunion : les soldes ont démarré le 7 septembre 2024

les soldes ont démarré le 7 septembre 2024 Saint-Pierre-et-Miquelon : début des soldes le 17 janvier 2024

Ce qu'il faut savoir

Comme le rappelle la DGCCRF, les soldes sont des ventes réglementées.

Les produits proposés doivent être proposées à la vente depuis au moins un mois.

Un produit soldé bénéficie des mêmes garanties q'un produit non soldé.

Attention aux arnaques

UFC-Que Choisir rappelle les deux arnarques les plus répandus durant les soldes :