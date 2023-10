Boussac. Une nouvelle passerelle sur le ruisseau de Tire-Cabre

Il serait bien long de raconter l’histoire de tous les chemins qui sillonnent le territoire et de leurs origines liées à l’intérêt et au besoin de communication d’une autre époque. Une chose est sûre et certaine, c’est que ce maillage de liaisons entre les territoires s’est transformé de nos jours en terrain favori pour le nombre sans cesse croissant de randonneurs que compte le pays.

Pour ce qui concerne le terroir communal, ces espaces d’évasion ont permis il y a quelques années de créer quelques circuits qui permettent de mettre en valeur notre environnement. Il y eut dans un premier temps la réouverture de chemins, des négociations de passages pour faire des liaisons si précieuses, mais également la mise en place de passerelles pour franchir les cours d’eau qui sillonnent le territoire. Cela fait maintenant une trentaine d’années que six de ces traversées à pied sec furent installées sur le ruisseau de Tire-Cabre et le Lezert avec le concours de nos voisins de Castanet et Gramond. Il faut bien admettre qu’après cette longue période de bons et loyaux services ces dernières ont quelque peu subi les affres du temps et la sécurité engagée a conduit les membres des "chemins de Boussac et du Ségala" à procéder à leur remplacement.

Après financement par les mairies concernées du matériel, les bénévoles ont assuré le changement de la première de ces passerelles au niveau de Marsende.