Espalion. Une première rencontre ce samedi au centre social

À la suite des trois réunions qui se sont tenues en janvier 2023 dans le cadre de l’initiative "La Parole aux habitants", il est apparu clairement que la principale demande des participants était l’ouverture du Centre social Espalion-Estaing, tout simplement pour créer des occasions de rencontre, d’échange, de partage d’un café, de lecture, de jeux de société, de dessin, de mise en commun de leurs compétences, et pourquoi pas, pour donner vie à des projets passionnants.

En réponse à cette demande, le Centre social Espalion-Estaing, une association conforme à la loi 1901 agréée par la Caisse d’Allocations Familiales, est là pour répondre à ces besoins. Comme c’est le cas partout en France, les centres sociaux sont des structures de proximité qui favorisent la création et le renforcement du lien social, stimulent le débat démocratique, soutiennent les initiatives et les projets des habitants. Ces espaces offrent une gamme d’activités sociales, éducatives, culturelles et familiales pour répondre aux besoins et aux envies des communautés locales. Les centres sociaux sont portés par les habitants eux-mêmes et ne peuvent exister que grâce à leur engagement actif. Ainsi, tous les premiers samedis du mois, au Centre Social Espalion-Estaing, situé plateau de la gare, l’on peut venir spontanément entre 10 h et 17 h pour discuter, s’informer sur la vie locale, et surtout, proposer de nouvelles initiatives. Une soirée d’ouverture sera également organisée une fois par mois, en fonction des demandes de la communauté.