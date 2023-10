Salmiech. Mission réussie pour Marion

Il y a six mois, Marion Denoyelle était accueillie par la municipalité de Salmiech pour effectuer une mission de service civique par le biais de l’association InSite. Venue de Normandie, cette jeune femme de 23 ans, détentrice d’un master en médiation culturelle souhaitait par ce biais concrétiser son savoir et ses connaissances théoriques. Les axes de sa mission se définissaient en trois mots : découvrir, intégrer, participer. Très vite, Marion assimila ces directives et œuvra très activement dans de multiples domaines : participation à la fête du village, gestion des marchés gourmands de l’été, organisation de la semaine des Drolles et du trail, activités de secrétariat municipal, réception à la piscine communautaire, implication majeure dans le fonctionnement et le réaménagement du Musée du Charroi rural…

Son énergie, sa volonté d’optimiser toutes les actions entreprises avec une compétence et une implication quasi-professionnelle ont forcé l’admiration de tous.

C’est d’ailleurs ce que le maire Jean-Paul Labit a mis largement en exergue lors de son discours à l’occasion de la réception de départ, éloges repris par Thierry Palazetti, le président des Amis du Musée ainsi que par Annette Rogeon, présidente de l’association Infos Tourisme. Marion a magnifiquement réussi sa mission de service civique et laissera à Salmiech, élus et administrés, un excellent souvenir.