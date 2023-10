Rignac. Une soirée pour partager la nature

Jean Ferrat a chanté "Que la montagne est belle". Il aurait pu chanter "Que la nature est belle". Et mieux "Que la nature de la montagne est belle". Pour étayer cette possibilité, deux courts-métrages d’environ une trentaine de minutes ont été diffusés sur l’écran de l’espace André-Jarlan à l’initiative de l’association Rencontres citoyennes dans le cadre de ses activités mensuelles. Pour cette reprise après la trêve estivale, "La nature en partage" et "Le Grand Marais" étaient donc au programme de cette soirée.

Thibaut et Clara Lacombe, deux Savoyards dont le papa, les grand-parents et l’oncle sont bien connus du côté de Ligonenq étaient à la manœuvre de ces petits films, le frère à l’image, la sœur au son. Les deux films ont démarré sur des paysages des Alpes enneigés. De quoi laisser quelques regrets et des envies au public privé depuis le réchauffement climatique de neige au moment de Noël. Et puis, les paysages de la Réserve naturelle nationale des Hauts de Chartreuse (Isère) et de la Réserve naturelle régionale de la Tourbière des Saisies-Beaufortain-Val d’Arly ont défilé : "Des images remarquables de la faune et de la flore" a souligné la conseillère départementale Graziella Pierini.

Certains passages interpellaient sur la cohabitation des humains, des petites chouettes, des blaireaux, des libellules et autres, laissant entrevoir certaines distancions : "Il est difficile de contenter tout le monde" a affirmé un acteur d’un film. "La nature est à personne, elle appartient à tout le monde, elle appartient à nous tous" a commenté une actrice. Si on entend ces propos, on comprend qu’il est nécessaire de la protéger : "C’est ce que beaucoup de slogans publicitaires nous incitent à faire, mais quand on voit la moyenne d’âge de la soixante de personnes présentes, on n’est pas sûr que tout le monde soit sur la même longueur d’ondes" a conclu un responsable de l’association.