Rignac. Cérémonie du Cambridge au collège Jeanne-d’Arc

"The tassel was worth the hassle" reprennent en chœur, les élèves à qui Madame la Directrice de Cambridge Center, vient de remettre la certification de leur niveau d’anglais, une certification reconnue internationalement. "Le pompon en valait la peine", la phrase est dite avant de lancer le chapeau en l’air : tout un symbole, le sens de l’effort mène au bonheur du succès. Le cours Cambridge, à raison d’une heure hebdomadaire s’adresse aux élèves volontaires de la 6e à la 3e avec un examen fin mai et une remise du diplôme en septembre lors d’une cérémonie codifiée. Un cours où on développe, notamment, la pratique orale de la langue : comprendre et parler afin d’être à l’aise dans les conversations. Avec certitude, le cours Cambridge sera, pour ces collégiens qui en saisissent l’opportunité, un atout dans leurs futures études et leur vie professionnelle.