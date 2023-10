Coupe du monde de rugby : derniers matchs de groupes ce dimanche, voici où et quand voir les affiches

La Coupe du monde de rugby achève sa première phase, ce dimanche 8 octobre 2023. Deux quarts de finalistes sont encore manquants. Le tableau s'apprête à être complété !

Six des huit quarts de finalistes de la Coupe du monde de rugby sont connus. Il n'en manque plus que deux ! En fin de soirée, ce dimanche 8 octobre 2023, le tableau sera complet. D'ici là, trois derniers matchs de la phase de groupes vont animer la journée.

Qui pour l'Angleterre et le pays de Galles ?

C'est d'abord le groupe D qui rendra son verdict, avec une affiche entre le Japon et l'Argentine, à 13 heures. Le vainqueur terminera deuxième et accompagnera l'Angleterre, en tête de la poule, en quarts de finale. Et il affrontera le pays de Galles, qui a fini premier du groupe C. Japonais et Argentins sont, pour l'instant, à égalité avec neuf points en trois matchs.

Après un Tonga - Roumanie pour l'honneur, les deux nations étant déjà éliminées, c'est une rencontre entre Fidjiens et Portugais qui clôturera la phase de groupes. Et celle-ci pourrait être le théâtre d'une première historique en Coupe du monde. Petit rappel : les Fidji sont troisièmes du groupe C avec 10 points. Devant eux, l'Australie, deuxième avec 11 points et qui a déjà joué ses quatre matchs.

Le calcul est donc simple : si les Fidjiens s'imposent contre le Portugal, ils se qualifieraient aux dépens des Wallabies, qui n'ont jamais été éliminés dès le premier tour d'une Coupe du monde. Ce serait donc inédit ! C'est un billet pour un quart face à l'Angleterre qui est en jeu.

Où et quand suivre les matchs ?

Trois matchs sont donc à suivre, ce dimanche 8 octobre 2023. Ils sont tous diffusés sur la même chaîne :

Japon - Argentine , à 13 heures (M6, Nantes)

, à 13 heures (M6, Nantes) Tonga - Roumanie , à 17 heures 45 (M6, Lille)

, à 17 heures 45 (M6, Lille) Fidji - Portugal, à 21 heures (M6, Toulouse)

Quelles sont les affiches des quarts ?

Le programme des phases finales se dessine petit à petit. Deux des quatre quarts sont désormais officialisés. Voici le programme :