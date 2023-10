Coupe du monde de rugby : deux chocs immenses en quarts, la France désormais fixée sur son adversaire

Qualifiée et première de son groupe après son succès face à l'Italie vendredi 6 octobre (60-7), la France est désormais fixée sur l'affiche du quart de finale suite à la journée de samedi.

L'étau s'était grandement resserré suite aux deux affiches les plus attendues de la première phase dans les groupes A et B : la victoire de la France face aux All Blacks et celle de l'Irlande face à l'Afrique du Sud laissaient présager une certaine issue. Depuis, il n'y a pas eu de surprise.

L'Afrique du Sud pour les Bleus, un explosif Irlande - All Blacks

Ce sera donc France - Afrique du Sud en quarts de finale. Pour accéder au dernier carré, Fabien Galthié et ses troupes devront écarter le champion du monde en titre. Lors de la dernière Coupe du monde en France, en 2007, les Springboks avaient d'ailleurs soulevé le trophée face à l'Angleterre (15-6). C'est un immense défi qui attend les Bleus !

Et un choc tout aussi explosif aura lieu en quarts. L'Irlande, qui a écarté l'Ecosse sans trembler samedi soir pour s'adjuger la pole position du groupe B (36-14), affrontera donc la Nouvelle-Zélande pour une place en demi-finale. Là aussi, c'est une affiche dantesque entre deux des favoris au sacre.

Où et quand suivre les premiers quarts ?

Alors que la phase de groupes de cette Coupe du monde de rugby s'achève ce dimanche 8 octobre 2023, six des huit quarts de finalistes sont désormais connus. Quatre d'entre eux connaissent d'ores et déjà leur adversaire, la date et le lieu de leur match. Voici le programme :

Irlande - Nouvelle-Zélande , samedi 14 octobre à 21 heures, au Stade de France, sur TF1.

, samedi 14 octobre à 21 heures, au Stade de France, sur TF1. France - Afrique du Sud, dimanche 15 octobre à 21 heures, au Stade de France, sur TF1.

Le pays de Galles et l'Angleterre en attente

Les deux autres quarts de finalistes sont le pays de Galles et l'Angleterre, qui ont terminé la phase de groupes comme la France et l'Irlande : en tête avec un 4/4 ! Pour les Gallois, ce sera le Japon ou l'Argentine, qui s'affrontent à 13 heures ce dimanche. Pour les Anglais, ce sera l'Australie ou les Fidji.

Le pays de Galles et l'Angleterre joueront leur quart à Marseille : le premier le samedi 14, à 17 heures. Le second 24 heures plus tard, toujours dans la cité phocéenne.

Et pour la demi ?

Le tableau pour le dernier carré s'est quelque peu dessiné également. Le vainqueur du match France - Afrique du Sud pourrait donc affronter l'Angleterre, si celle-ci s'impose dans le même temps. Quant à l'Irlande et à la Nouvelle-Zélande, celle qui triomphera pourrait se frotter aux Gallois en demi-finale.