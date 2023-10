Estaing. La Cuma reçoit un chargeur télescopique

Le bureau de la Cuma de Coubisou reste attentionné aux agriculteurs adhérents et à leurs besoins. Après une longue période d’attente (les délais de livraison sont aujourd’hui très importants), la Cuma a reçu son nouveau chargeur télescopique.

Des adhérents de la Cuma et le salarié Enzo ont participé à la préparation et à la mise en route de ce tout nouvel outil, une démonstration indispensable et importante pour une bonne utilisation.

Le cours pratique a satisfait l’ensemble des participants et c’est autour du café et de la fouace, offerts par les Ets Aubrac Machines Agricoles à Curières, représentés par son directeur Daniel Pègues, et Jean-Marc Planques, que le groupe a pu échanger sur l’acquisition de ce nouveau matériel.

Soulignons que le service télescopique, au sein de la Cuma de Coubisou, fonctionne depuis plus de 15 ans et apporte pleine satisfaction aux adhérents.