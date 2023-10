Le club de rugby espalionnais mis à l’honneur et… récompensé

Ses efforts de club formateur ont été remarqués.

Effet "Coupe du monde" mais aussi fruit du travail de ses dirigeants et de l’image positive qu’il dégage, le RCENA a vu ses effectifs exploser au lancement de cette nouvelle saison. Pour atteindre la barre des 500 licenciés dont 200 à l’école de rugby. Des chiffres qui le placent en haut du tableau départemental et qui n’ont pas manqué d’attirer l’attention de Groupama d’Oc qui avait lancé un appel à candidatures aux clubs amateurs évoluant en Régionale de ses 14 départements de sa zone. Le but de cet appel à candidatures était de sélectionner un club par département qui se verra équiper de 15 ballons de rugby neufs et personnalisés à ses couleurs. Pour Mireille Lasbories animatrice institutionnelle Aveyron-Lozère "l’ADN Mutualiste de Groupama qui se retrouve dans les valeurs de solidarité et d’entraide du rugby lui confère la responsabilité de s’investir en faveur du développement des territoires. Via cette opération, Groupama d’Oc souhaite mettre en avant des clubs qui favorisent l’animation de la vie locale, la formation des plus jeunes, et qui, chaque week-end défendent avec fair-play les couleurs de leurs villes sur les terrains du grand Sud-Ouest. le Rugby-Club Espalion Nord-Aveyron en est un très bel exemple à ses yeux".

Mardi soir dernier Stéphane Souyri président de la caisse locale Olt et Aubrac, Jérémy Bony administrateur à la Fédération Aveyron-Lozère et président de la caisse locale Plateau Bozouls, Yann Saulais responsable commercial départemental et Mireille Lasbories sont venus, au stade de Perse, à la rencontre du club pour le féliciter, sans oublier Louise Brégou qui avait eu l’heureuse initiative d’inscrire son club à l’appel à candidatures, et lui remettre le lot de ballons personnalisés en sang et or tout en lui souhaitant une excellente saison sportive.

Les coprésidents Sébastien Carrié, Jérôme Lantuech et Patrick Mercier (Christophe Lhomme était excusé) n’ont pas caché leur satisfaction de voir les efforts du club récompensés et ont chaleureusement remercié les représentants de Groupama.