Laissac-Sévérac l'Église. Un moment convivial et de réflexion à l’îlot Vigarié

C’est sous un soleil radieux que de nombreux habitants se sont rendus à l’invitation de la municipalité , au cœur de l’îlot Vigarié. En effet, une concertation ouverte et participative a eu lieu entre élus et locaux afin de mieux déterminer les attentes de chacun sur l’avenir de ces bâtiments.

Le groupe de travail, piloté par l’ADEFPAT (Association de développement du pays aveyronnais et tarnais),qui avait soigneusement préparé cette rencontre, proposait une visite des lieux et un questionnaire où chacun pouvait exprimer son ressenti face à cet espace et émettre des suggestions quant à son avenir.

Ce rendez-vous s’est achevé autour d’un moment convivial favorisant des échanges pertinents et constructifs.