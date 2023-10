Campuac. Un océan imaginaire a vu le jour

Cette année les enfants de l’école de Campuac travaillent durant le premier trimestre sur le thème de l’océan. Dans le cadre d’une exposition proposée par la Médiathèque départementale autour des "Dentelles de papier" de l’illustrateur Antoine Guilloppé, il semblait opportun de montrer en quoi ces dessins en noir et blanc imprimés dans les livres peuvent devenir sources d’inspiration et objets de jeux.

Ainsi les animateurs de la bibliothèque de Campuac ont décidé, pour préparer au mieux leurs interventions auprès des élèves, de faire appel au théâtre de la Chevêche qui a organisé récemment un stage de formation à l’histoire et aux techniques du théâtre d’ombres. Après une petite histoire du théâtre de l’ombre à travers les siècles et les continents, Bernard Fontaine a mis à la disposition des stagiaires de nombreuses silhouettes tirées de ses anciens spectacles. Une matinée riche en découvertes et "tremblements" lors des premières expériences de manipulation des "ombres fugaces et fragiles" derrière l’écran.

L’après-midi a été consacré à la conception, la fabrication, la manipulation de personnages.

Dans une ambiance joyeuse et studieuse les diverses expériences graphiques autour du thème là encore de l’océan ont permis de créer des ambiances féeriques et fascinantes propres au travail de l’ombre et de la lumière.

Fort de cette expérience les animateurs ont depuis vendredi dernier commencé les travaux avec les élèves…