Laguiole. Week-end détente pour Lous Oyolos

Après un été riche en spectacles et animations folkloriques, le groupe Lous Oyolos est parti récemment, en bus destination Rocamadour.

Jeunes et plus anciens étaient heureux de se retrouver, pour une fois sans les costumes avec un seul objectif, se divertir et passer du bon temps ensemble.

Ils ont visité le sanctuaire, admiré les beaux escaliers et les vieilles ruelles du village. Après le pique-nique, ils ont enchaîné sur la visite du gouffre de Padirac, où malgré les efforts de quelques plaisantins, aucune barque n’a chaviré dans la rivière souterraine.

Pour la fin de cette journée, les organisateurs avaient réservé le gîte et le couvert au domaine du "Moulin de Lachaud" en Corrèze. Accueil par les chèvres naines, installation dans les chambres, excellent repas, tout s’est déroulé à merveille. Une salle était à disposition du groupe pour la veillée au cours de laquelle accordéons et cabrettes s’en sont donné à cœur joie, filles et garçons s’enhardirent même à danser des montagnardes. Le lendemain matin, départ pour Argentat pour une balade en gabarre sur la Dordogne : une promenade contée par Ugo Broussot, comédien qui s’attache à faire vivre l’épopée de ces embarcations. Un repas gastronomique et une visite du village ont parachevé ce beau week-end. Tous ont remercié les organisateurs Cyrielle Girbal et Astrid Albespy. Les répétitions qui ont lieu tous les 15 jours, reprennent le vendredi 6 octobre. Elles permettent la transmission de nos danses et musiques à la jeune génération. Bienvenue aux nouveaux, qu’ils soient expérimentés ou débutants.

Contact : lous.oyolos@gmail.com.