Élection partielle à Millau : après la vague de démissions, le conseil municipal siffle la fin de la récré

En revoyant à la baisse le nombre d'adjoints, la majorité millavoise éloigne le spectre d'une élection anticipée au grand désarroi de l'opposition.

"Compte tenu des démissions successives au sein de la liste majoritaire du conseil municipal de Millau et dans la mesure où il ne peut plus être fait appel aux suivants de liste, quatre sièges sont devenus vacants... de plus trois postes d'adjoints ne sont plus pourvus."

Voilà pour l'objet du dernier conseil municipal de Millau, qui après de longues semaines de flottement visait à éteindre l'incendie consécutif aux démissions de sept élus de la majorité qui estimaient dévoyée la mission pour laquelle ils avaient rejoint l'équipe de la maire Emannuelle Gazel.

Jeudi 5 octobre 2023, au cœur d'un hémicycle particulièrement concentré, il était donc question de solder définitivement l'épisode en se prononçant sur l'option finalement retenue par la majorité, à savoir procéder à la suppression de deux postes d'adjoints pour en fixer le nombre à huit - au lieu de 10 - et d'élire un nouvel adjoint sans procéder à des élections partielles pour compléter le conseil municipal.

"Nous ne sommes pas dupes !"

Un temps envisagé par l'opposition, le spectre d'un nouveau passage aux urnes pour les Millavois a ainsi été définitivement évacué hier soir. Non sans une prise de parole de Christophe Saint-Pierre qui dénonçait déjà dans nos colonnes le "tripatouillage" de l'équipe Gazel.

"Nous voterons contre ces délibérations", a d'emblée posé le leader de l'opposition. "Pour deux raisons : d'abord, parce que nous considérons qu'abaisser le nombre d'adjoints de 10 à 8 c'est diminuer l'effectif, le poids et le pouvoir de l'exécutif. Deux : nous ne sommes pas dupes ! En diminuant le nombre d'adjoints vous détournez une obligation qui vous aurait été faite - en remplaçant, non pas un, mais trois élus -, d'avoir recours à des élections partielles. C'est un procédé légal certes, mais qui motive notre vote contre."

Majorité resserrée

Une première et unique saillie pour le maire sortant à laquelle a souhaité répondre Emmanuelle Gazel. "Sur la question de l'organisation d'élections partielles, déjà évoquée lors du dernier conseil et où chacun a pu s'exprimer sur le sujet, a rappelé l'édile, il est avéré qu'une élection à mi-mandat plonge la ville dans l'immobilisme. Beaucoup de projets seraient arrêtés voire abandonnés. Une très mauvaise chose pour la ville."

Une ville dont le conseil municipal est désormais amputé de quatre membres - 31 élus siégeront désormais au lieu de 35 - mais qui a finalement maintenu le fil en procédant au vote d'un nouvel adjoint en la personne de Nadine Tuffery. Vote auquel l'opposition n'a pas souhaité prendre part.

Empêtré depuis le 12 septembre dans des calculs politiques et autres manœuvres d'appareil, le conseil municipal millavois retrouve aujourd'hui un semblant de normalité. Jusqu'à quand ? Avec une majorité resserrée, pour ne pas dire étriquée, à 22 membres sur 31 élus, Emmanuelle Gazel va devoir composer avec une opposition, sur le papier, mathématiquement plus forte.

Une Emmanuelle Gazel que l'on savait "à portée d'engueulades" et dont l'équipe voit se rapprocher l'ombre d'une éventuelle et encore hypothétique élection partielle si sa majorité venait une nouvelle fois à se fissurer.